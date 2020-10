"Ta wczorajsza czynność wpisuje się w pewien klimat powolnego deptania fundamentów praworządności"

Czynności zostały zakończone przed godziną 13 i w zasadzie gdyby nie fakt, że miały one miejsce w kancelarii adwokackiej, wyglądały typowo jak czynności procesowe w postępowaniu karnym - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, która była obecna przy przeszukaniu kancelarii adwokackiej mecenasa Romana Giertycha.

"Ta okoliczność budzi nasz najwyższy niepokój"

W ocenie Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej "sprawa jest o tyle bezprecedensowa, że dodatkowo obok faktu tak rzadkiego i budzącego nasz głęboki sprzeciw jak przeszukiwanie kancelarii adwokackiej (...), jest to, że w tej czynności nie brał udziału główny zainteresowany i jedyny dysponent aktami, czyli pan mecenas Roman Giertych". - Ta okoliczność budzi nasz najwyższy niepokój, głęboki sprzeciw i obawy co do gwarancyjnego charakteru tych czynności, co oczywiście oceniać będzie sąd badający prawidłowość przebiegu tej czynności - mówiła.