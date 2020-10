"Czynię Kaczyńskiego i Ziobrę osobiście odpowiedzialnymi za zdrowie i życie Giertycha"

Mecenas Roman Giertych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego . Oprócz niego w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednej ze spółek zostało zatrzymanych 11 osób. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu poinformowała, że usłyszą one zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki, wyrządzenia jej szkód majątkowych w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Córka Giertycha poinformowała, że jej tata zemdlał podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Trafił do szpitala. Według wieczornych informacji Stanisława Żaryna, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych, stan zatrzymanego jest dobry i "wykonywane są rutynowe badania lekarskie".

"Wprowadzili tę modę na pokazówki, w której niewinnych ludzi zakuwa się w kajdanki"

Do sprawy zatrzymania byłego wicepremiera, obecnie aktywnego adwokata, odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł PO, były szef MSZ Radosław Sikorski. - Czynię Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę osobiście odpowiedzialnymi za zdrowie i życie mecenasa Romana Giertycha - powiedział. Dodał, że "to oni wprowadzili tę modę na pokazówki, w której niewinnych ludzi zakuwa się w kajdanki i to oni doprowadzili za poprzednich swoich rządów do śmierci Barbary Blidy".