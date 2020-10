Mecenas Dubois: od dłuższego czasu służby szukały haka na Giertycha

To kolejny zamach na praworządność i pokazanie, że w naszym systemie prawo przestaje funkcjonować. To dyktat służb. Każde kolejne osoby, które próbują się przeciwstawić, są eliminowane - powiedział w TVN24 mecenas Jacek Dubois. Odniósł się do zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne mecenasa Romana Giertycha.

Roman Giertych został zatrzymany w czwartek przez funkcjonariuszy CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne w komunikacie podało, że "zatrzymało między innymi biznesmena Ryszarda K. i byłego posła Romana G". Wyjaśniono, że zatrzymania mają związek z "prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW (Giełdzie Papierów Wartościowych - red.)".

Mec. Dubois: od dłuższego czasu służby szukały na niego haka

Sprawę komentował na antenie TVN24 mec. Jacek Dubois. Powiedział, że z długich rozmów z Giertychem "wie, że od dłuższego czasu różnego rodzaju służby chodziły za nim i szukały na niego haka". - On mówił o różnego rodzaju wpływaniu na jego klientów, próbach pozyskiwania informacji - dodał adwokat.

- Wiadomo jest, że pan mecenas Roman Giertych jest osobą niewygodną dla władzy, bo jest jedną z osób, która walczy o prawa człowieka i w tę walkę jest dosyć otwarcie zaangażowany. Od dłuższego czasu wiedział, że próbuje się na niego cokolwiek znaleźć - mówił Dubois.

- Podejrzewam, że jest próba ataku, dyskredytowania tego adwokata pod zarzutem niegospodarności, czyli działania na niekorzyść spółki jego klienta - dodał.

Barbara Giertych, żona Romana Giertycha o jego zatrzymaniu i przeszukaniu w domu TVN24

"Próba naruszenia tajemnicy adwokackiej"

Jak mówił Dubois, w sprawie są dwie kwestie. - Pierwsza to jest próba naruszenia tajemnicy adwokackiej. Do jego biura i do jego domu weszło CBA i próbowało bezprawnie zdobyć dokumenty. Próbowali to zrobić bez przedstawiciela samorządu adwokackiego - podkreślił.

- Myśmy natychmiast, po dowiedzeniu się co się stało, podjęli działania. W tej chwili przedstawiciele samorządu są w drodze, żeby po prostu temu bezprawiu przeciwdziałać - stwierdził mecenas w popołudniowej rozmowie z TVN24.

"Daty dają dużo do myślenia"

Ocenił, że "fakt zatrzymania kojarzy się ze zdarzeniami, które mają mieć miejsce jutro", czyli w piątek. Przypomniał, że Giertych "jest obrońcą w dość ważnej sprawie, ściśle zakrawającej na politykę, gdzie były próby przejęcia mienia znanego przedsiębiorcy przez państwo". Powiedział, że "jutro ma być posiedzenie w tej sprawie, więc daty dają dużo do myślenia".

W piątek sąd rozpozna wniosek prokuratury o aresztowanie przebywającego za granicą biznesmena Leszka Czarneckiego, właściciela Idea Banku. Ma on status podejrzanego w śledztwie dotyczącym tak zwanej afery GetBack. - Według mnie jest to próba pozbawienia prawa do obrony człowieka, któremu państwo chce postawić zarzuty, w mojej ocenie niemające żadnych podstaw faktycznych i którego majątek chce przejąć państwo. Pan Roman Giertych dokonał wielkiej pracy, przygotowując obronę i był święcie przekonany, że jutro przed sądem wykaże, że te zarzuty, które są stawiane biznesmenowi, nie mają żadnych podstaw faktycznych i prawnych - mówił mec. Dubois.

Mecenas Dubois o zatrzymaniu Giertycha TVN24

"Zaczynamy żyć w państwie policyjnym"

Dodał, że "trudno nie doszukać się korelacji między tym, że człowiek, który zdobył świetną wiedzę w celu bronienia tej osoby, dzisiaj zostaje zatrzymany", co jest w jego ocenie "kolejnym zamachem na praworządność i pokazaniem, że w naszym systemie prawo przestaje funkcjonować, że jest to dyktat służb i każde kolejne osoby, które próbują się przeciwstawić, są eliminowane".

Przypomniał, że w poniedziałek wieczorem nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zdecydowała o uchyleniu immunitetu sędzi krakowskiego sądu okręgowego Beacie Morawiec. - Dzisiaj atak na Giertycha. Zaczynamy żyć w państwie policyjnym - ocenił.

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24