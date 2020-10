Roman Giertych zatrzymany. Prokuratura: niewykluczone, że jeszcze dziś usłyszy zarzuty

Mecenas Roman Giertych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Oprócz niego w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednej ze spółek zostało zatrzymanych 11 osób. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu poinformowała, że usłyszą one zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki, wyrządzenia jej szkód majątkowych w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Nie wykluczyła, że jeszcze w czwartek zatrzymani zostaną w tym celu przewiezieni do Poznania.

Do zatrzymania mecenasa Romana Giertycha odniosła się na antenie TVN24 jego żona, Barbara. - Nie mam pojęcia dlaczego (został zatrzymany - red.), nie mam pojęcia jak długo to będzie trwało - komentowała. Po godzinie 14.30 poinformowała, że mecenas Giertych uczestniczy w przeszukaniu jego domu.

Barbara Giertych: mogą szukać czegokolwiek, to policja polityczna

- Mamy do czynienia z policją polityczną. Oni mogą szukać czegokolwiek będą chcieli, jakie będą mieli zlecenie - mówiła. Barbara Giertych, także adwokat i - jak stwierdziła - obrońca męża, powtórzyła, że "nie zna zarzutów" i musi w tym momencie jako prawnik "zajrzeć w papiery i porozmawiać z prokuratorem". - Nie wiem, o co chodzi. Pierwszy raz w życiu, w mojej karierze zawodowej, doświadczam sytuacji, że nie wiem, w jakiej sprawie jest zatrzymanie - przyznała.

Giertych: nie pozwólcie, żeby moje zatrzymanie przykryło katastrofę epidemiczną rządu PiS, bo taki jest tego cel

"Przeszukanie dalej trwa, jest tu obecnych kilkunastu funkcjonariuszy"

"Tata został zatrzymany przed sądem, kiedy wychodził z jednej ze spraw, został skuty kajdankami i przewieziony do naszego domu"

Niecałą godzinę później córka mecenasa poinformowała, że Roman Giertych "prosi o podawanie pełnych danych" osobowych oraz o przekazanie, że " jest to sprawa polityczna, która ma na celu przykrycie katastrofalnej sytuacji epidemicznej spowodowanej przez nieudolność rządu PiS".

- Tata został zatrzymany przed sądem, kiedy wychodził z jednej ze spraw, został skuty kajdankami i przewieziony tutaj do Józefowa, do naszego domu - mówiła na antenie TVN24. - Przeszukanie trwa, jest tu obecnych kilkunastu funkcjonariuszy. Nie wiem dokładnie czego szukają, myślę, że ma ono charakter rutynowy, że przeszukują wszystko co mogą - mówiła na antenie TVN24 o godzinie 15.