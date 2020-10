Roman Giertych zatrzymany przez CBA

Mecenas Roman Giertych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego - potwierdziła jego żona, Barbara Giertych. W rozmowie z TVN24 powiedziała, że miała z mężem "krótki kontakt". - On nie wie o co chodzi, nie ma pojęcia o stawianych mu zarzutach - relacjonowała. - To sytuacja kuriozalna - oceniła. W TVN24 trwa wydanie specjalne.