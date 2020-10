Żona Giertycha: mój mąż nie jest pospolitym przestępcą, którego trzeba zakuwać w kajdanki

Mój mąż czuje się źle, jest w sytuacji zagrażającej życiu, stracił przytomność i przez dłuższą chwilę jej nie odzyskał - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 żona zatrzymanego Romana Giertycha, Barbara. Odniosła się też do samego zatrzymania go przez CBA. - Brakuje mi słów do opisania tego, co się wydarzyło - przyznała.