"Nie podejrzewałem Jarosława Kaczyńskiego aż o taki sentyment do PRL" 

Porównywanie okresu, kiedy byliśmy uwikłani w blok wschodni, do wolnego wyboru wejścia do Unii Europejskiej nie ma najmniejszego sensu - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski, odnosząc się do wypowiedzi wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o relacjach Polski z Unią.

We wtorek w portalu Niezależna.pl ukazał się fragment wywiadu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości dla "Gazety Polskiej Codziennie". Jarosław Kaczyński mówił między innymi, że aby "uzmysłowić, o co chodzi w sporze z Unią", posłuży się przykładem PRL. - Otóż z punktu widzenia komunistycznego wzorca, czyli Związku Sowieckiego, istnienie indywidualnych gospodarstw rolnych to było horrendum, a jednak w PRL one istniały. Działanie Kościoła katolickiego też było nieakceptowalne, mimo to w Polsce Ludowej Kościół działał, choć oczywiście był szykanowany, prześladowany, brutalnie gnębiony. Czyli nawet w warunkach komunizmu pewne sfery ludzkiej wolności, możliwość wyboru, były do obronienia - mówił Kaczyński. - A dziś instytucje Unii Europejskiej, jej przeróżni urzędnicy, jacyś politycy, których Polacy nigdy nigdzie nie wybierali, żądają od nas, byśmy zweryfikowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co dla nas arcyważne, bo im się tak podoba - dodał.