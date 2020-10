"Niewygodny dla władzy, dla lokalnego działacza PiS-u może być każdy z nas"

- Każda autorytarna władza chwyta się kryminalnych zarzutów pod adresem własnych obywateli - stwierdził Kamiński. - To, co stało się z Romanem Giertychem nie stało się tylko z Romanem Giertychem, z jego rodziną. To się stało z polską demokracją. To, co wczoraj spotkało Romana Giertycha, jutro może spotkać każdego z państwa, kto nie spodoba się lokalnemu działaczowi Prawa i Sprawiedliwości - dodał. Przypomniał, że Roman Giertych "przez ostatnich wiele lat był bardzo niewygodny dla obecnej władzy". - Niewygodny dla władzy, dla lokalnego działacza PiS-u może być każdy z nas. Ten zły przykład, ta psująca się od głowy ryba, która jest państwem PiS, zatruje każdego z nas - mówił.

"Na szczęście Roman Giertych żyje"

Adwokat i były szef MSWiA Ryszard Kalisz stwierdził, że jest "przerażony", a "to, co się dzieje, jest nie do wyobrażenia". - Jeżeli tak było, że Roman Giertych wchodzi w swoim domu do łazienki razem z funkcjonariuszem CBA i już z tej łazienki nie wychodzi, bo traci przytomność natychmiast, natomiast wchodząc był całkowicie zdrowy, jeszcze niedawno go przecież widzieliśmy, nic nie wskazywało na to, że może zemdleć, to co tam się stało? To jest pytanie, na które w tej chwili CBA natychmiast dzisiaj musi odpowiedzieć - podkreślił.