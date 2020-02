Giertych ukarany grzywną przez Izbę Dyscyplinarną. "Ponieważ nie jest to sąd, nie zapłacę"

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna ukarała we wtorek Romana Giertycha grzywną. Mecenas stwierdził, że izba ta nie jest sądem i w związku z tym nie zapłaci kary. "Zgodnie z przepisami nieopłacona grzywna zamienia się na areszt do siedmiu dni. Będzie to bezprawne pozbawienie wolności" - napisał.

Giertych zeznawał we wtorek przed nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbą Dyscyplinarną. Sprawa dotyczyła kasacji, którą prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył na postanowienie adwokackiego sądu dyscyplinarnego o umorzeniu sprawy Giertycha. We wtorek Izba Dyscyplinarna oddaliła tę kasację.

- W tej Izbie liczyło się, liczy się i będzie się liczyć prawo. Wszystko jedno, kto będzie składał kasację: czy to będzie prokurator generalny, minister sprawiedliwości, czy strona - podkreślał w uzasadnieniu postanowienia sędzia Adam Tomczyński.

3000 złotych grzywny dla Giertycha

Wcześniej, jeszcze przed wydaniem decyzji, Giertych zabrał głos na sali. - Dziś po raz pierwszy w życiu, od 25 lat jak praktykuję prawo, nie wstałem na przyjście osób ubranych w togi sędziowskie. To jest wynikiem tego, że złamano konstytucję i doprowadzono do tego, że panowie uważacie, iż jesteście powołanymi sędziami - mówił Giertych, zwracając się do składu sędziowskiego Izby Dyscyplinarnej. Przytaczał fragmenty uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia.

- Jak mogliście zgodzić się po tylu latach kariery (...), żeby dać się sprowadzić do roli instrumentu partii rządzącej, aby dyscyplinować innych kolegów? - mówił Giertych.

Roman Giertych przed Izbą Dyscyplinarną TVN24

Przewodniczący składu sędzia Tomasz Przesławski upominał go. Mecenas odpowiedział mu: - Nie może pan nikogo upomnieć dlatego, że nie jest pan sądem.

Wówczas ogłoszono przerwę, po której wydano postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w wysokości 3000 złotych. Giertych nie został ponownie wpuszczony na salę rozpraw.

Sędzia Izby Dyscyplinarnej Adam Tomczyński uzasadniając karę dla Giertycha powiedział, że "polityka nie ma i nie powinna mieć miejsca w sali sądowej, natomiast w sali sądowej powinny mieć miejsce zasady kultury i dobrego wychowania, których także nie wykonał mecenas Giertych". - Jeżeli sąd wchodzi, to strona wstaje, okazując szacunek do sądu. Jeśli przez 25 lat mecenas Giertych się tego nie nauczył, to bardzo niedobrze - powiedział. Stwierdził, że Giertych "postanowił z sali sądowej uczynić wiec polityczny".

"Nie jest to sąd, grzywny nie zapłacę"

Giertych relacjonował przebieg sprawy na Twitterze.

"Próbowałem przekonać tzw. sędziów z tzw. Izby Dyscyplinarnej SN, aby porzucili uzurpację. Ogłosili 10 minut przerwy, a minęło 30 min. Może ich przekonałem?" - napisał.

20 minut później zamieścił kolejny wpis. "Policja nie wpuściła mnie na salę, gdzie jest rozpoznawana moja sprawa" - poinformował.

"A tyle dobrych rad miałem jeszcze dla tzw. sędziów ID SN! Aż się dziwię, że nie chcieli mnie wysłuchać do końca - dodał mecenas.

Następnie przekazał, że za swoje wystąpienie został przez Izbę Dyscyplinarną ukarany grzywną. "Ponieważ nie jest to sąd, to grzywny nie zapłacę. Zgodnie z art. 51 ustawy o ustroju sądów powszechnych nieopłacona grzywna zamienia się na areszt do 7 dni. Będzie to bezprawne pozbawienie wolności" - stwierdził Giertych.

"Dyscyplinarka" Giertycha

Sprawa dotyczy między innymi słów Giertycha, które padły w "Kropce nad i" w TVN24 11 października 2016 roku.

Mecenas - jako pełnomocnik Donalda Tuska - powiedział wtedy, że nie boi się Zbigniewa Ziobry. - Ja bym na miejscu ministra Ziobro bał się jednej rzeczy: że jak zostaną postawione zarzuty Donaldowi Tuskowi, to ktoś będzie za to musiał ponieść odpowiedzialność. Na pewno poniesie ten prokurator, który będzie miał czelność to zrobić, ale być może również on - powiedział Giertych.

Wypowiedź Giertycha z 2016 roku o Zbigniewie Ziobrze tvn24

Po tej wypowiedzi zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej złożył prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie umorzył postępowanie 4 sierpnia 2017 roku. Od decyzji odwołał się prokurator krajowy, ale sąd dyscyplinarny podtrzymał tę decyzję w grudniu 2018 roku.

Następnie do Izby Dyscyplinarnej SN wpłynęła w tej sprawie kasacja prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

ads/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP