"Ujawniliśmy wyborczą dziuplę". Przekazują nagrania do PKW

Ujawniliśmy wyborczą dziuplę PiS. W jakimś starym garażu produkowano materiały wyborcze posła Marcina Romanowskiego, który jest bohaterem afery Funduszu Sprawiedliwości - powiedział na konferencji przewodniczący zespołu do spraw rozliczeń rządu PiS Roman Giertych. Zapowiedział, że nagrania zostaną przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej "z pytaniem o to, czy Prawo i Sprawiedliwość w swoim sprawozdaniu finansowym za wybory w 2023 roku zamieściło produkcję tych banerów".

Zespół do spraw rozliczeń rządu Prawa i Sprawiedliwości, którego przewodniczącym jest poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, zwołał w czwartek konferencję prasową w Sejmie zatytułowaną "Afera Funduszu Sprawiedliwości - nagrania z produkcji plakatów PiS".

- Ujawniliśmy wyborczą dziuplę PiS. Możecie państwo zaobserwować na filmiku platformie X, w jaki sposób produkowano w jakimś starym garażu materiały, banery wyborcze pana posła (Marcina - red.) Romanowskiego, który jest jednym z, właściwie głównym bohaterem afery Funduszu Sprawiedliwości - powiedział Giertych.

Jak podkreślał poseł KO, "wiele o nim w ostatnich tygodniach żeśmy usłyszeli". - Teraz zobaczyliśmy, jak w roku 2023, czyli pół roku temu, PiS produkował w ukrytym przed opinią publiczną i mediami garażu prowadzonym przez bardzo nieciekawą osobę, która ma wiele zarzutów karnych, na maszynie, która wygląda jak zainstalowana w takim baraku, banery, które później rozwieszano w czasie kampanii wyborczej - mówił.

- W związku z powyższym przekazujemy ten film do Państwowej Komisji Wyborczej z pytaniem o to, czy Prawo i Sprawiedliwość w swoim sprawozdaniu finansowym za wybory w 2023 roku, które musieli złożyć do stycznia, zamieściło produkcję tych banerów, zakup tej maszyny oraz w jaki sposób zostało to rozliczone - powiedział.

Konferencja Zespołu do spraw rozliczeń rządu PiS

- Jeżeli nie zostało rozliczone, na co wskazuje ten ukryty charakter prowadzenia działalności poligraficznej przez spółkę, która nie ma żadnego ani doświadczenia, ani też w swoim PKD (Polska Klasyfikacja Działalności - red.) nie ma zapisu o tym, iż prowadzi działalność poligraficzną, i by się okazało, że to wszystko nie zostało zalegalizowane i te banery mają charakter po prostu nielegalnej produkcji, to będziemy mieli sytuację oczywistego pozbawienia PiS-u dotacji i subwencji wyborczej, o co, jeżeli taka sytuacja się potwierdzi, będziemy wnioskować - dodał.

Poinformował, że nagrania zostaną przekazane do PKW. - Mamy nadzieję, że wyjaśnienia w tej sprawie będą miały charakter publiczny - oświadczył Giertych.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa, która do tej pory postawiła zarzuty siedmiu osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Podejrzani to między innymi byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem, w założeniu, miała być i jest pomoc ofiarom przestępstw. W związku ze śledztwem w kilkudziesięciu miejscach w kraju ABW wraz z prokuratorami przeprowadziła w marcu przeszukania, między innymi w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W maju prokuratura przekazała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceszefowi resortu, a obecnie posłowi Michałowi Wosiowi (Suwerenna Polska, klub PiS) między innymi w związku z jego decyzją wydania 25 milionów złotych na zakup oprogramowania Pegasus. Ponadto Prokuratura Krajowa przygotowuje kolejne wnioski o uchylenie immunitetu dotyczące innych polityków Suwerennej Polski. Według doniesień medialnych mają one dotyczyć posłów PiS Marcina Romanowskiego (także byłego wiceszefa MS) i Dariusza Mateckiego.

