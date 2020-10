Adwokaci Giertycha: kiedy stawiano mu zarzuty, nie był świadomy. Prokuratura: symulował

Sprzeczne informacje w sprawie stanu zdrowia Romana Giertycha

Rozbieżności dotyczą również stanu zdrowia, w jakim Giertych znajdował się w ciągu dnia w piątek. Jedną z osób, która przebywała w tym dniu w szpitalu u Giertycha, była Hanna Machińska, zastępca rzecznika praw obywatelskich. - Powiedział, że zdarzyła mu się sytuacja niesłychana, że nigdy w życiu nie zemdlał, że znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: "on coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało, obudziłem się dopiero w szpitalu" - mówiła, relacjonując swoją rozmowę z mecenasem.

Rozmawiała z Giertychem w szpitalu. "Powiedział: on coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało"

"Nie widzieli go przed wydaniem tej opinii na oczy"

- To, że w ogóle doszło do przedstawienia zarzutów było możliwe wyłącznie dlatego, że prokuratura dysponuje opinią biegłych lekarzy, którzy - nie badając pana mecenasa Giertycha - wydali opinię o tym, że on może brać udział w czynnościach procesowych. Nie widzieli go przed wydaniem tej opinii na oczy - zapewnił adwokat Giertycha. - W momencie, kiedy pani prokurator odczytywała zarzuty, nasz klient był nieprzytomny. Nie wiem, z jakiego powodu, ale z całą pewnością nie było z nim żadnego kontaktu. To była czynność nie spełniająca standardów, jakie powinny być zapewnione osobie, której się ogłasza zarzuty - ocenił Wende.