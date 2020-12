Giertych: Prokuratura zwróciła mi dokumenty. Jeden z worków ma złamaną pieczęć, złamano tajemnicę adwokacką

Prokuratura zwróciła mi dzisiaj nielegalnie zabrane dokumenty, ale mimo postanowienia sądu nie oddała komputerów. Oczekuję na ich pilny zwrot - napisał Roman Giertych. Zdaniem mecenasa doszło "do złamania tajemnicy adwokackiej", bo między innymi "jeden z worków ma złamaną pieczęć". Przeszukanie w domu Giertycha miało miejsce w październiku.

15 października mecenas Roman Giertych został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tego dnia doszło do przeszukania w jego domu, podczas którego Giertych zemdlał, po czym trafił do szpitala. - Mamy do czynienia z policją polityczną. Oni mogą szukać czegokolwiek będą chcieli, jakie będą mieli zlecenie - mówiła żona Giertycha, Barbara w dniu przeszukania.