"Niech pan wreszcie zdobędzie się na odwagę". Giertych apeluje, prokurator odpowiada

Trudno mówić o niezwłoczności, gdy już tydzień czekam na zwykłe przekazanie akt - napisał w mediach społecznościowych mecenas Roman Giertych. Upomniał się o przekazanie do sądu jego zażaleń na działania podjęte przez prokuraturę podczas jego zatrzymania oraz tuż po. "Niech Pan wreszcie zdobędzie się na odwagę i przekaże moje zażalenia do sądu" - zwrócił się do prokuratora regionalnego w Poznaniu. - Niezwłocznie, jak prokurator upora się z pismami przekazującymi, to te zażalenia do sądu trafią - odpowiedziała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator Anna Marszałek.