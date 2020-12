Giertych: spodziewam się, że to będzie otwarcie kolejnego sezonu polowania na mnie

Wczoraj sąd uznał, że zarzut, który chciała mi postawić prokuratura, merytorycznie nie spełnia jakichkolwiek wymogów - powiedział w "Tak jest" Roman Giertych, odnosząc się do czwartkowej decyzji poznańskiego sądu. Uchylił on postanowienie prokuratury o środkach zapobiegawczych wobec mecenasa. Giertych przekazał także, że ma "wolę powrotu do polityki w następnych wyborach parlamentarnych". - Chciałbym przynajmniej zostać szefem komisji śledczej do spraw działania wymiaru sprawiedliwości w latach 2015-2021 - powiedział.

W czwartek mecenas Roman Giertych poinformował, że "Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił postanowienie prokuratury o środkach zapobiegawczych" nałożonych na niego. Wcześniej, w połowie listopada, poznański sąd podjął decyzję o wstrzymaniu ich wykonalności ze względu na zażalenia złożone przez jego pełnomocników. Wobec mecenasa zastosowano między innymi pięć milionów złotych poręczenia majątkowego i zawieszenie w czynnościach adwokata. Ma to związek ze sprawą dotyczącą śledztwa dotyczącego spółki Polnord.

Giertych: spodziewam się, że to nie będzie koniec sprawy, tylko otwarcie kolejnego sezonu polowania na mnie

W piątek Roman Giertych w "Tak jest" w TVN24 mówił o decyzji poznańskiego sądu. - Wczoraj sąd uznał, że zarzut, który chciała mi postawić prokuratura, merytorycznie nie spełnia jakichkolwiek wymogów - powiedział mecenas. - Z trzech znamion przestępstwa z artykułu 296 Kodeksu karnego sąd nie dopatrzył się żadnego z nich w mojej sprawie - zwrócił uwagę.

- Spodziewam się, że to nie będzie koniec sprawy, tylko otwarcie kolejnego sezonu polowania na mnie, na moją rodzinę czy na moich pracowników - powiedział. Nawiązał przy tym do listopadowego wywiadu pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Bogdana Święczkowskiego dla "Rzeczpospolitej".

Święczkowski mówił w nim, że "kuriozalne orzeczenia sądów dotyczące braku zastosowania środków zapobiegawczych wobec podejrzanych utrudniają postępowanie, ale go nie uniemożliwiają i nie powstrzymają". "Jestem przekonany, że w trakcie procesu sąd uważnie przeczyta wielotomowe akta i wnikliwie zapozna się z dowodami. W przeciwieństwie do sądu, który decydował o środkach zapobiegawczych" - dodał.

Giertych: spodziewam się, że to będzie otwarcie kolejnego sezonu polowania na mnie TVN24

"Mam wolę powrotu do polityki w następnych wyborach parlamentarnych"

W przeszłości Giertych był liderem Ligi Polskich Rodzin, wiceprezesem Rady Ministrów, a także ministrem edukacji narodowej. W TVN24 mecenas przyznał, że "zawsze myśli o powrocie do polityki". Oświadczył, że w następnych wyborach chce wystartować do parlamentu.

- Jeżeli myślę o starcie, to raczej do Senatu - przyznał. - Oczywiście, ponieważ nie jest jeszcze znana data wyborów, to nie będę się w żaden sposób deklarował - zaznaczył Giertych.

Zapewnił jednak, że ma "wolę powrotu do polityki w następnych wyborach parlamentarnych". - Chcę brać udział w rozliczeniu PiS. I to takim, które będzie przeprowadzone zgodnie z zasadami prawa i sprawiedliwości. Chciałbym przynajmniej zostać szefem komisji śledczej do spraw działania wymiaru sprawiedliwości w latach 2015-2021. Mam nadzieję, że to już będzie ten czas ostatecznych rządów PiS - powiedział.

Giertych: mam wolę powrotu do polityki w następnych wyborach parlamentarnych TVN24

