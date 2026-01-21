Logo strona główna
Kropka nad i

Giertych: niech się panowie cieszą, że ich nie wyprowadzili w kajdankach

Służby w siedzibie rzeczników dyscyplinarnych
Roman Giertych: niech się panowie cieszą, że ich nie wyprowadzili w kajdankach
Źródło: Kropka nad i TVN24
Policjanci przeszukiwali w środę biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych. W ocenie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha nie należy się dziwić, że tak się stało. - Cierpliwość pana ministra Żurka i prokuratury była ogromna, ale w końcu się to kończy - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24.

W środę policjanci z Komedy Stołecznej Policji weszli do biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych, znajdującego się w tym samym budynku, co Krajowa Rada Sądownictwa. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej powiedziała, że te czynności nie pozostają w żadnym związku z działalnością KRS.

Chodzi o pomieszczenia zajmowane wciąż przez Piotra Schaba, który został odwołany przez ministra sprawiedliwości w ubiegłym roku z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów, oraz jego zastępców – Przemysława Radzika i Michała Lasoty - którzy również zostali odwołani w 2025 r. Sędziowie ci uważają dokonane przez MS odwołania za bezprawne i bezskuteczne i w kolejnych miesiącach wszczynali postępowania dyscyplinarne. W związku z tym wobec nich toczy się postępowanie karne.

Giertych: niech się cieszą, że ich nie wyprowadzili w kajdankach

Sprawę w "Kropce nad i" komentował poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych. - Jak ktoś udaje, że jest rzecznikiem dyscyplinarnym, a nie jest, to niech się nie dziwi, że policja w końcu przyjdzie. I tak długo czekała. Cierpliwość pana ministra Żurka i prokuratury była ogromna, ale w końcu się to kończy. Powolutku przywracamy praworządność. Idzie ciężko, idzie powoli. Rozliczenia idą krok za krokiem - przekonywał.

Na zarzut opozycji, że rząd Donalda Tuska dokonuje "zamachu stanu", Giertych odpowiedział, że codziennie się ten "rzekomy zamach stanu dzieje". - Niech się panowie cieszą, że ich nie wyprowadzili w kajdankach. Bo tak naprawdę za podszywanie się pod funkcje publiczne powinni mieć zarzuty z artykułu 227. (Kodeksu karnego - red.) i powinni zostać wyprowadzeni w kajdankach. Na gorącym uczynku złapani, nawet ich immunitet nie chroni - dodał Giertych.

pc

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Roman Giertych Krajowa Rada Sądownictwa Spór o zmiany w sądownictwie Prokuratura Krajowa sędziowie prawo Waldemar Żurek
