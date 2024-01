Giertych: dziś powinno być zarządzone wykonanie wyroku w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Otrzymaliśmy pismo z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia - przekazał w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Załączył też zdjęcie pisma. W rozmowie z tvn24.pl Giertych powiedział, że to oznacza, że w środę powinno być wydane zarządzenie o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika i ich doprowadzeniu do aresztu śledczego.

"Otrzymaliśmy właśnie pismo z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście X Wydział Karny Sekcja Wykonawcza, że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Mariusza K. i Macieja W. ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia" - napisał w środę po południu na platformie X Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej.

W rozmowie z tvn24.pl Giertych powiedział, że to oznacza, że w środę powinno być zarządzone wykonanie wyroku. - W praktyce oznacza to, że dziś ma być wydane zarządzenie przez sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia o zatrzymaniu panów Kamińskiego i Wąsika i ich doprowadzeniu do aresztu śledczego - powiedział.

Rozwiń

Giertych: dziś mija 14-dniowy termin w sprawie Kamińskiego i Wąsika

W kolejnym wpisie zamieścił zdjęcie pisma z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

"Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie X Wydział karny Sekcja Wykonawcza w odpowiedzi na pismo z dnia 21/12/2023r. (…), dot. Mariusza Kamińskiego i innych informuję, że wniosek pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej Violetty Gut o wydanie polecenia natychmiastowego zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego pozostawiono w aktach" - napisano.

"Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 391 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych - Sąd ma 14 dniowy termin od uprawomocnienia się orzeczenia na skierowanie sprawy do wykonania" - dodano w piśmie.

"Prawomocny wyrok zapadł 20.12.2023. 14 dni liczy się od dnia następnego, czyli od 21.12.2023. Termin ten mija dzisiaj. Panowie Mariusz K. i Maciej W. #CzasDoCeli" - skomentował to pismo Giertych.

Rozwiń

"Decyzja sądu ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia"

Natomiast na konferencji prasowej premier Donald Tusk został zapytany o to, czy Kamiński i Wąsik powinni zostać wpuszczeni na najbliższe posiedzenie Sejmu.

- Marszałek Hołownia stoi dziś i w ostatnich dniach przed takimi trudnymi decyzjami. Z mojej strony, powtórzę tylko tę deklarację, mam do niego pełne zaufanie - i do jego kompetencji, i dobrej woli. I na pewno będzie podejmował i podejmuje najlepsze z możliwych decyzji - powiedział szef rządu.

- Może tylko uzupełnię, bo w trakcie przyszła nowa informacja od pełnomocnika pokrzywdzonych Romana Giertycha, że wpłynęło już pismo z Sądu Rejonowego w tejże sprawie, o którą pan pytał. Decyzja sądu ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia. Być może sprawa się rozstrzygnie szybciej niż podczas posiedzenia Sejmu - powiedziała prowadząca konferencję prasową Agnieszka Rucińska, zwracając się do dziennikarza zadającego pytanie.

- Jeśli rozumiem, to nie dotyczy wygaśnięcia mandatów - dopytał Tusk. - Nie, tylko wyroku, który zapadł, skazującego byłych posłów - powiedziała Rucińska.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik prawomocnie skazani

Warszawski sąd okręgowy 20 grudnia zeszłego roku skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego, byłego szef MSWiA i koordynatora służb specjalnych, oraz jego zastępcę Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Pozostali byli szefowie CBA usłyszeli wyrok po roku więzienia.

21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o wygaszeniu mandatów poselskich Wąsika i Kamińskiego. Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 roku prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js

Źródło: TVN24