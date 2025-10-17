Giertych dostanie odszkodowanie za akcję CBA

Korneluk o odszkodowaniu dla Giertycha Źródło: TVN24

"Sąd Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku nakazał zapłatę mi 35 000 zadośćuczynienia za oczywiście bezpodstawne zatrzymanie dokonane przez pisowskie CBA 5 lat temu" - przekazał Roman Giertych w środę w serwisie X. Dodał, że "będzie domagał się, aby te pieniądze zostały ściągnięte od prokuratorów, którzy nakazali to zatrzymanie".

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk potwierdził w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, że zapadło orzeczenie "o zadośćuczynieniu za niesłuszne zatrzymanie" Giertycha.

"Gazeta Wyborcza" napisała w czwartek, że wyrok warszawskiego sądu apelacyjnego zapadł w środę. Podała, że kwota 35 tysięcy złotych jest maksymalną, jaką może otrzymać osoba pokrzywdzona niesłusznym zatrzymaniem.

Jak przekazała, "wyrok pierwszej instancji został wydany 3 października 2023 roku. Wówczas sąd przyznał Giertychowi 20 tysięcy złotych. "GW" dodała, że sąd nie miał wątpliwości, że zatrzymanie Giertycha było "nielegalne", "niezasadne" i "niewątpliwie niesłuszne". Wskazała, że w środę Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał tę opinię i tylko podniósł kwotę o 15 tysięcy złotych.

Roman Giertych Źródło: Marcin Obara/PAP

Zatrzymanie Giertycha przez CBA

15 października 2020 ubrani po cywilnemu agenci CBA zatrzymali Giertycha wychodzącego z sądu. Adwokat został skuty kajdankami i przewieziony do domu, gdzie rozpoczęło się przeszukanie. Równolegle rewizja odbywała się w jego kancelarii.

Powodem zatrzymania, jak informowano, były zarzuty, jakie poznańska prokuratura chciała postawić Giertychowi w śledztwie dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy ze spółki giełdowej Polnord, dla której pracował jako pełnomocnik.

"GW" przypomniała, że śledztwo sięgało początków lat 2000. i wcześniej było dwa razy umarzane przez kolejne prokuratury. Dodała, że do sprawy wróciła prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobrę i Bogdana Święczkowskiego.

Giertych podczas przeszukania w domu stracił przytomność i trafił do szpitala. Mimo że nie odzyskał przytomności, usiłowano postawić mu tam zarzuty. Ostatecznie prokuratura się wycofała z planów aresztowania prawnika. Zarządziła wobec adwokata zakaz wykonywania zawodu i nakazała wpłacenie kaucji.

Giertych odwołał się do sądu. Jak przypomina "GW" sądy odrzucały zebrane dowody i stwierdziły, że adwokat nie musiał płacić poręczenia. Mógł też wrócić do pracy jako obrońca.

W styczniu 2025 roku Prokuratura Regionalna w Lublinie ostatecznie umorzyła śledztwo przeciwko Giertychowi.

