Organizacja, która "nie jest szczególnie znana". Kim są rolnicy okupujący Sejm

Grupa jedenastu rolników ze Związku Rolniczego "Orka" rozpoczęła w czwartek po południu okupację Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia przyznał, że to organizacja, która "nie jest szczególnie znana". Do Sejmu protestujący weszli dzięki przepustkom Konfederacji i PiS.

Związek zarejestrowany dwa tygodnie temu

O to, czy wie coś więcej na ich temat pytała marszałka Sejmu Szymona Hołownię. - Mam tę samą wiedzę. Panowie posłowie podkreślali w rozmowie ze mną, że znają tych protestujących rolników osobiście, że są to osoby z ich okręgów wyborczych - powiedział.

- Tym bardziej przekonywałem ich do tego, że skoro są to znane im osoby i mają z nimi relacje, porozmawiali z nimi o tym, jak w najbardziej skuteczny sposób dotrzeć ze swoimi postulatami do tych, którzy mogliby cokolwiek w tej sprawie zrobić - dodał.

- Rzeczywiście ta organizacja nie jest szczególnie znana. Rozmawiałem też o tym z ministrem rolnictwa, którego zaprosiłem. Mimo to minister Siekierski, który dzisiaj przez pół dnia rozmawiał choćby z Solidarnością Rolników Indywidualnych (NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" - red.), chętnie zgodził się na rozmowę właśnie z tym stowarzyszeniem, z tą organizacją w dniu jutrzejszym. I rozumiem, że do takiego spotkania może dojść, jeżeli oczywiście protestujący będą chcieli rozmawiać - dodał marszałek Sejmu.

Skąd protestujący pojawili się w Sejmie?

Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, rolnicy mieli wystąpić o wejściówki do wszystkich klubów, natomiast do Sejmu weszli dzięki posłom Konfederacji i PiS. Rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik wyjaśniła, że tylko jeden z rolników, którzy protestują w Sejmie, został zaproszony przez posła Konfederacji Włodzimierza Skalika. Z informacji przekazanych przez posła PiS, byłego ministra rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy Roberta Telusa wynika, że pozostałe wejściówki zostały im wydane przez PiS. - To jest pomysł rolników i zwrócili się oni do wszystkich klubów, a my się zgodziliśmy - powiedział Telus. Zajączkowska-Hernik pytana, czy Konfederacja wiedziała o planowanym proteście w Sejmie, powiedziała, że "rolnicy często spotykają się w Sejmie, decyzja o proteście mogła być decyzją spontaniczną". - Natomiast jeśli rolnik potrzebuje wejścia do Sejmu, nasi posłowie takiego wejścia nie odmawiają - powiedziała.