Rolnicy z Agrounii niewpuszczeni na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Tłumaczenia: niezgodne z BHP i nie mają zaproszenia

Rolnicy zrzeszeni w Agrounii nie zostali wpuszczeni na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, który w sobotę odwiedził Turów na Pomorzu Zachodnim. Najpierw usłyszeli, że co prawda zaproszeń nie trzeba, ale nie mogą wejść ze względu przepisy BHP i przeciwpożarowe. Potem - że nie mają zaproszeń. Jak twierdzą, chcieli zapytać o węgiel, drożyznę i problemy w rolnictwie.

Dlaczego nie wpuszczono ludzi z Agrounii?

- Jakie zaproszenie, to jest kolejne kłamstwo - oburzali się rolnicy. - Będziemy jeździć za nim (premierem Morawieckim - red.) na kolejne spotkania. Może w końcu kiedyś się zdecyduje. A jak nie, to kończy się czas ich rządów - powiedział stacji TVN24 przedstawiciel Agrounii.

Po zakończeniu spotkania rolnikom także nie udało się porozmawiać z szefem rządu. - Panie premierze, chodź do rolników - wołali zgromadzeni przed szkołą. W tle rozlegały się okrzyki: "pinokio" i "kłamca".

Spotkania z premierem nie dla każdego

W czerwcu premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kostrzyn, gdzie spotkał się z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Szef rządu mówił o sukcesach partii rządzącej i krytykował opozycję. Również na to spotkanie nie zostali wpuszczeni rolnicy z Agrounii, mimo iż wcześniej otrzymali akredytacje.

Wcześniej, w maju, dwaj rolnicy - Filip Pawlik i Dawid Kraska - stanęli przed sądem za zakłócenie porządku publicznego w trakcie otwarcia wschodniej obwodnicy Wrześni w marcu 2021 roku, gdzie obecny był premier Mateusz Morawiecki. - To za to, że chcieliśmy się spotkać z panem premierem, dziś mamy sprawę w sądzie - mówił po pierwszej rozprawie jeden z oskarżonych rolników. Drugi dodał, że "chodzi o umęczenie organizacji", w której działają. - Żeby pokazać innym rolnikom, żeby nie dołączali, bo zaraz sprawa do sądu idzie - stwierdził.