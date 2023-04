Polityczne polowanie na zbożowe czarownice. "Gdyby był człowiekiem honoru, to by zrezygnował"

Działania ministerstwa to jedno, pomoc zapowiedział też komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. - Zapowiada 30 milionów euro. To są kpiny. My straciliśmy miliardy złotych, a 30 milionów to, co to jest, na co? – pyta się rolnik. - Nasz komisarz rolnictwa, ale żeby nasze rolnictwo było tak traktowane, to wstyd – dodaje.