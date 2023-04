Rolnicy o "policzku", jaki dostali od władzy. Tusk: nie dajcie się podzielić

Mam nadzieję, że wasza akcja i wasza determinacja, a także obecność mediów, przyniosą efekt - powiedział lider PO Donald Tusk na spotkaniu z rolnikami w Lipsku (woj. podlaskie). Zachęcał ich do dalszej walki. - Jarosław Kaczyński w Łysych powiedział, że będzie pomoc finansowa dla rolników nie dlatego, że was kocha, tylko dlatego, że za chwilę będzie walczył o głosy na wsi. Wykorzystajmy to i zmuśmy go, by to, co obiecał, zrealizowali - apelował Tusk. Podkreślił, że "solidarność wszystkich rolników i producentów rolnych powinna być oczywista, żeby nie dać się znowu podzielić".

15 kwietnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw. W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki (woj. mazowieckie) podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi", zakładający powszechny skup zboża, dopłaty do nawozów, czy zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy.

Donald Tusk spotkał się z rolnikami. "Dlaczego my mamy z Ukraińcami walczyć o cenę w bratobójczej wojnie?"

Lider PO Donald Tusk złożył we wtorek wizytę w gospodarstwie rolnym w Lipsku na Podlasiu, gdzie rozmawiał z miejscowymi rolnikami, którzy podkreślali, że działania rządu są niewystarczające i domagali się dalszych "poważnych rozmów".

- Dzisiaj podzieliło się polską wieś, podzieliło się rolnictwo polskie i ukraińskie. Dlaczego my mamy z Ukraińcami walczyć o cenę w bratobójczej wojnie? Przecież to powinno wyjechać i nie zalegać tutaj - powiedział jeden z rolników, wskazując ręką na stos ukraińskiego zboża. - To zboże nam zalega. Nikt tego nie zauważa, że w godzinę, w dzień tego nie wywieziemy. Rozwiązania są potrzebne od zaraz - mówił mężczyzna.

Tusk przyznał, że "kluczową sprawą jest czas". - Rok temu była jeszcze poważna szansa, by rozwiązać problem ukraińskiego zboża, żeby umieć pomóc Ukrainie i równocześnie nie zagrażać polskim interesom - stwierdził lider PO. Jak dodał, "można było spokojnie w zgodzie z przepisami europejskimi kontrolować skutecznie na granicy kwestie sanitarne". - To, że nie ma cła w związku z wojną i chęcią pomocy Ukrainie to wcale nie znaczy że należało zrezygnować ze standardów europejskich, bo tego pomoc Ukrainie nie przewiduje, że będzie można z Ukrainy wpuszczać wszystko, niezależnie od tego czy spełnia standardy - zaznaczył.

Tusk: rok temu była jeszcze poważna szansa, by rozwiązać problem ukraińskiego zboża TVN24

Tusk: zmuśmy PiS, by dotrzymali swoich obietnic

- Mam nadzieję, że wasza akcja i wasza determinacja, a także obecność mediów, przyniosą efekt - powiedział Tusk, zwracając się do rolników i zachęcając ich do dalszego organizowania się i walki o swoje prawa. Przewodniczący Platformy podkreślił, że "solidarność wszystkich rolników i producentów rolnych powinna być oczywista, żeby nie da się znowu podzielić".

- Najważniejsze w tej chwili to zorientować się, dlaczego, w czyim interesie ktoś zaniechał wszelkiej kontroli na granicy. Tego nie wymagała ani Ukraina, ani Unia Europejska. Wręcz przeciwnie, szczególnie wtedy, kiedy się znosi cło, tym bardziej ważne jest bardzo pieczołowite kontrolowanie jakości czy kwestii sanitarnych - stwierdził Tusk.

Tusk podkreślił, że potrzebna jest presja na Jarosława Kaczyńskiego i PiS, by wywiązali się ze swoich obietnic. - Jarosław Kaczyński w Łysych powiedział, że będzie pomoc finansowa dla rolników nie dlatego, że was kocha, tylko dlatego, że za chwilę będzie walczył o głosy na wsi. I okej, taka jest polityka. To wykorzystajmy to i zmuśmy go, by to, co obiecał, zrealizowali - oświadczył Tusk. Dodał jednocześnie, że to "też nie jest sztuka, rozdać nasze pieniądze" i dodał, że same dopłaty nie wystarczą, a rozwiązanie problemu będzie wymagało ogromnego wysiłku logistycznego.

Rolnicy: nie czekamy na cud

- My nie czekamy na cud - wyznał Tuskowi jeden z rolników. - My już myślimy, co będzie za kilka lat, kto będzie w Ministerstwie Rolnictwa urzędował po wyborach - powiedział. Jak podkreślił, zależy im na tym, by byli to "ludzie z wykształceniem rolniczym, z doświadczeniem rolniczym, żeby potrafili odróżnić pszenicę od jęczmienia". - Dla nas to, że w Ministerstwie Rolnictwa nie ma fachowców jest dziwne - stwierdził mężczyzna.

- To policzek w twarz dla nas, rolników - dodał inny.

- My nie chcemy dopłat, nie chcemy darmowych pieniędzy, chcemy tylko, żeby nam nie przeszkadzano pracować - apelowali rolnicy. I dodawali: - Wszyscy państwo zapłacą za to, że trzeba będzie jeszcze raz reeksportować to zboże (z Ukrainy - red.).

Rolnicy na spotkaniu z Tuskiem: chcemy wykształconych ludzi z doświadczeniem w ministerstwie rolnictwa TVN24

Tusk: bossowie PiS po takie pieniądze, jak komuniści kradli, to by się nawet nie schylili. Całe spotkanie Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

