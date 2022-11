Jak wygląda dialog organizacji pozarządowych z władzą. "Przy takich problemach nie mamy czasu do stracenia"

- W wielu kwestiach organizacje pozarządowe wyręczają naszą władzę. Tam, gdzie władza nie dowozi, my się organizujemy - podkreślał w "Faktach po Faktach" Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego. - Niestety, przy takich problemach jak kwestie klimatyczne nie mamy czasu do stracenia - podkreślała Karolina Dreszer-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W kuluarach szczytu klimatycznego w Egipcie doszło do spotkania aktywistki klimatycznej Dominiki Lasoty i prezydenta Andrzeja Dudy . Lasota chciała dowiedzieć się m.in. , kiedy Polska zacznie skupiać się na odnawialnych źródłach energii oraz dopytywała o kwestie związane z przeciwdziałaniem przez polskie władze katastrofie klimatycznej. - Proszę mnie nie zasypywać argumentami, które są bardzo jednostronnym pani spojrzeniem - mówił do niej Duda.

"Nie mamy czasu do stracenia"

- Niestety, ten dialog bardzo często właśnie tak wygląda - powiedziała Dreszer-Smalec, nawiązując do rozmowy prezydenta Dudy z aktywistką. - Po drugiej stronie jest albo brak odpowiedzi, albo ściana milczenia - opisała. - Niestety, przy takich problemach jak kwestie klimatyczne nie mamy czasu do stracenia - podkreśliła.

- W wielu kwestiach organizacje pozarządowe wyręczają nasza władzę. Tam, gdzie władza nie dowozi, my się organizujemy. Rozwiązujemy problemy - ocenił rolę organizacji pozarządowych Grzegorz Makowski. Dodał także, że większość z nich to organizacje lokalne.

"Prosta droga do modelu Viktora Orbana"

Prowadzący program zwrócił uwagę, że w Rosji oraz na Węgrzech dochodzi do nazywania organizacji pozarządowych uzyskujących pieniądze z zagranicy "agentami", zaś w Polsce padają wobec nich określenia takie jak "unijne lewactwo". - Obserwujemy to od pewnego czasu, że jest próba stworzenia podobnej narracji wokół organizacji pozarządowych - oceniła Karolina Dreszer-Szmelc. Wskazała, że próbuje się stawiać je w złym świetle, a ich rolą jest uzupełnianie działań państwa "w tych momentach, kiedy państwo z różnych przyczyn nie radzi sobie w zapewnianiu potrzeb obywateli" oraz kontrola funkcjonowania państwa.

Goście zapytani zostali także o Komitet Monitorujący, który czuwać ma nad właściwym i przejrzystym wydatkowaniem środków unijnych przez Polskę oraz problemem unieważniania przez polskie władze kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych do tego gremium. - Jeżeli widzimy tego rodzaju manipulacje wokół tego, to to jest prosta droga do modelu [premiera Węgier - przyp. red.] Viktora Orbana - ocenił Makowski.