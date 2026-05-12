Polska

"Wypierać się i nie pamiętać". Kulisy wpływów żony Zbigniewa Ziobry

Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (P) z żoną Patrycją Kotecką (L) przed głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Artur Warcholiński o kulisach powstawania reportażu o Patrycji Koteckiej-Ziobro
Marcin Romanowski z urzędniczkami zastanawiali się, co zrobić, gdy zapytają go o wpływy Patrycji Koteckiej i konkludują, że najlepiej wypierać się, wypierać się i nie pamiętać - powiedział w TVN24 reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński, autor reportażu "Pani Patrycja" o Patrycji Koteckiej, żonie Zbigniewa Ziobry.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw wyjechał z Polski na Węgry, a po zmianie władzy w Budapeszcie - do USA.

Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński skupia się tymczasem na roli jego żony, Patrycji Koteckiej. Dotarł on do świadka i do nagrań, które pokazują pozycję Koteckiej w partii Ziobry i w aferze Funduszu Sprawiedliwości.

"Wypierać się i nie pamiętać"

Jak mówił na antenie TVN24, jego materiał "nie dotyczy jej pracy w Brukseli, nie dotyczy jej pracy w Parlamencie Europejskim". - Tutaj skupiamy się szczególnie na tym czasie po 2015 roku, kiedy jej mąż jest jednym z potężniejszych polityków w kraju,  czyli ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym - powiedział Warcholiński.

"Groził mojej żonie ściganiem za jej pracę". Co wiemy o Koteckiej-Ziobro

Przypomniał w tym kontekście ujawnione nagrania Tomasza Mraza, jednego z dyrektorów w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczące nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. - Gdy opisywaliśmy i ujawnialiśmy fragmenty tych nagrań, to skupiliśmy się na postaciach kluczowych politycznie (...), nie na Patrycji Koteckiej, bo przecież formalnie nikim nie była w Ministerstwie Sprawiedliwości - mówił Warcholiński.

- Teraz, gdy przygotowywałem reportaż o Patrycji Koteckiej, sięgnąłem do tych nagrań, żeby sprawdzić, czy pojawia się tam nazwisko właśnie żony Zbigniewa Ziobry. I się pojawia. I to jest zastanawiające - zaznaczył.

- Jeden z fragmentów utkwił mi w pamięci, to kiedy Marcin Romanowski z urzędniczkami zastanawia się, co zrobić, gdy zapytają go o relację, o znajomość, o wpływy Patrycji Koteckiej - ciągnął. - I oni konkludują to w ten sposób, że jeżeli chodzi o Patrycję Kotecką, to najlepiej wypierać się, wypierać się i nie pamiętać - opisywał Warcholiński.

Gdzie jest obecnie?

Formalnie Kotecka pracuje w Parlamencie Europejskim, gdzie jest asystentką trojga europosłów PiS: Beaty Kempy, Patryka Jakiego i Jacka Ozdoby. - Zatem zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego ona powinna mieszkać nieopodal Brukseli - podkreślił Warcholiński.

Czy w takim razie wyjechała wraz z mężem do USA? Te pytania też stawiamy w reportażu - zaznaczył. - Ona zapewniała przy jednym z pierwszych kontaktów, że pracuje w Brukseli. Podejrzewam, że w Budapeszcie to raczej po prostu odwiedzała męża - mówił.

- Teraz mamy nowe okoliczności i jest to pytanie, gdzie obecnie przebywa Patrycja Kotecka? Bo nieco łatwiej przemieścić się z Budapesztu do Brukseli i pracować na rzecz europosłów i Parlamentu Europejskiego, niż, jak podejrzewam, zza oceanu - zastanawiał się Warcholiński.

Mikołaj Gątkiewicz
