Rok wojny w Ukrainie. Ambasador USA Mark Brzezinski: razem pokażemy światu, że stoimy po stronie wolności

Dziś mija rok od dnia, w którym Rosja rozpoczęła barbarzyńską, pełnowymiarową napaść na Ukrainę - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski w nagraniu opublikowanym w piątek. - Razem pokażemy światu, że stoimy po stronie wolności, że stoimy po stronie ludzkości, że nasza determinacja, by przeciwstawić się autokratom, jest niezachwiana - podkreślił dyplomata.

Brzezinski odniósł się także do dramatu uchodźców. - Dla wielu ucieczka była jedynym wyjściem, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i rodzinom, podczas gdy ich dzielni rodacy stawiają opór wojnie Putina - powiedział.

Brzezinski: Rosja każdego dnia decyduje się na niepotrzebne kontynuowanie brutalności

- Decyzją Rosji było rozpoczęcie tej wojny i to Rosja, każdego dnia, decyduje się na niepotrzebne kontynuowanie swojej brutalności. My wszyscy - Stany Zjednoczone, Polska, nasi sojusznicy i partnerzy, i każdy z was - wszyscy wybieramy coś przeciwnego: solidarność z narodem ukraińskim - zadeklarował Brzezinski.