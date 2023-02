Dziennikarka TVN24 z Ukrainy Alina Makarczuk do Polaków: dziękujemy, że nie jesteście zmęczeni tą wojną

czytaj dalej

Zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Bardzo konstruktywne spotkanie, bardzo wiele ważnych głosów, udzieliliśmy pełnej informacji - powiedział Andrzej Duda po rozmowach. Na początku posiedzenia prezydent przekazał, że premier Mateusz Morawiecki pojechał do Kijowa, by zawieźć polskie Leopardy. Potwierdził to w ukraińskiej stolicy sam szef polskiego rządu.