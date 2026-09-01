Polska 4,8 miliona uczniów rozpoczyna dziś rok szkolny. Co ich czeka? Ewa Żebrowska |

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Rozpoczęty we wtorek rok szkolny potrwa do 25 czerwca 2027 roku. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej w szkołach podstawowych uczyć się będzie 3 miliony 255 tysięcy uczniów, w liceach ogólnokształcących - 734 tysiące, w technikach - 689 tysięcy, a w branżowych szkołach I stopnia - 178 tysięcy. 1 milion 265 tysięcy dzieci trafi na zajęcia wychowania przedszkolnego.

Jakie zmiany w nowym roku szkolnym?

Początek nowego roku szkolnego to wejście w życie "Reformy26. Kompas Jutra". Od 1 września w przedszkolach i szkołach podstawowych wprowadzana będzie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wyznacza ona cele kształcenia i wychowania oraz precyzuje wymagania szczegółowe dotyczące wiedzy i umiejętności, które powinien opanować każdy uczeń. Według MEN nowa podstawa programowa porządkuje wymagania wobec uczniów, wzmacnia rolę nauczyciela w planowaniu procesu dydaktycznego oraz sprzyja bardziej angażującej i skutecznej edukacji. Pojawiają się w niej nowe elementy, jak doświadczenia edukacyjne, tydzień projektowy oraz moduły tematyczne. Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo. W roku szkolnym 2026/2027 obejmie uczniów klas I i IV szkół podstawowych i przedszkola. W kolejnych latach obejmie kolejne roczniki.

Od nowego roku szkolnego przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów będzie edukacja zdrowotna. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. O udziale w nim decydować będą rodzice ucznia lub sam uczeń, jeżeli jest pełnoletni. By uczeń nie uczestniczył w zajęciach, konieczne będzie złożenie pisemnej rezygnacji.

Wchodzi też w życie ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Dotyczy szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Dowiedz się więcej: Duże zmiany w szkołach od 1 września. To trzeba wiedzieć

Zdrowsze jedzenie w stołówkach

Od nowego roku zmienione zostały zasady żywienia dzieci i młodzieży w szkolnych stołówkach. Zgodnie z rozporządzeniem warzywa lub owoce powinny być podawane do każdego posiłku. W przypadku żywienia całodziennego jadłospis powinien obejmować co najmniej dwie porcje mleka lub jego roślinnych zamienników dziennie, a w ciągu tygodnia między innymi co najmniej jedną porcję ryby oraz co najmniej jedną potrawę z nasion roślin strączkowych.

- Te zmiany są oczywiście pozytywne, szczególnie dla dzieci, które siedzą w placówkach bardzo długo. A umówmy się, w przedszkolu czy szkole dzieci spędzają znaczną część dnia - oceniła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Katarzyna Szulc, dietetyczka dziecięca i terapeutka żywienia.

Dowiedz się więcej: Duże zmiany w szkołach od 1 września. To trzeba wiedzieć

Redagował AM