Pięć zmian, które czekają uczniów w nowym roku szkolnym  

Możliwość nauki łaciny jako drugiego języka obcego, nowy obowiązkowy przedmiot, obligatoryjne testy z wychowania fizycznego, darmowe laptopy dla czwartoklasistów, gry wideo w podstawie programowej - to między innymi czeka uczniów w nowym roku szkolnym. Znamy szczegóły.

Łacina w szkołach od 1 września 2023 roku

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), od 1 września 2023 roku uczniowie klasy VII szkół podstawowych oraz I klasy liceów ogólnokształcących i techników będą mogli uczyć się języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. "Znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków jest naszym dobrem narodowym", podkreśla na swojej stronie MEiN.

W komunikacie podkreślono, że opcja ta będzie dostępna jedynie w szkołach, które zdecydują się na wprowadzenie języka łacińskiego do swojej oferty edukacyjnej. Ministerstwo zaznaczyło też, że w przypadku szkół ponadpodstawowych nauka łaciny "będzie opcją niezależną" od nauki przedmiotu język łaciński i kultura antyczna dostępnego już w liceach i technikach.

W związku z wprowadzeniem możliwości nauki łaciny "planowane są również zmiany w egzaminie maturalnym polegające na możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka z przedmiotów obowiązkowych, w części pisemnej" - podano w oświadczeniu dodając, że "zmiany w tym zakresie przewidziane są od roku szkolnego 2026/2027". Uczniowie w dalszym ciągu będą mogli również przystępować do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.

Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie

W roku szkolnym 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych wprowadzony został nowy przedmiot szkolny: biznes i zarządzanie. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie MEiN, będzie on prowadzony zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zgodnie z podstawą programową, na poziomie podstawowym uczniowie zdobędą wiedzę z sześciu zakresów tematycznych: osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy i przedsiębiorstwo.

Z kolei uczniowie, którzy będą realizować przedmiot biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym, zmierzą się z zagadnieniami takimi, jak: zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa, finanse osobiste i rynek finansowy, rynek pracy i zatrudnienie oraz przedsiębiorstwo. Zajęcia na obu poziomach zaawansowania mają być realizowane w oparciu o "realizację zadań metodą projektów zespołowych, wykorzystanie polskich studiów przypadków biznesowych, wykorzystanie symulacji biznesowych i inwestycyjnych, wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców oraz elementy grywalizacji" - zapowiada ministerstwo.

Przedmiot ma pomóc w rozwijaniu u uczniów "kompetencji przyszłości: współpracy, komunikacji, kreatywności oraz innowacyjnego podejścia do wyzwań gospodarczych oraz społecznych" - podaje ministerstwo.

Nauka przedmiotu ma być prowadzona w klasie pierwszej i drugie. Dyrektorzy mogą zadecydować, że lekcje biznesu i zarządzania będą się odbywały tylko w pierwszej lub tylko w drugiej klasie przy zachowaniu odpowiedniej liczby godzin.

Obowiązkowe testy sprawnościowe z WF

Wraz z podpisaniem przez ministra Przemysława Czarnka dwóch rozporządzeń w sprawie podstawy programowej wychowania fizycznego uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych zostali objęci obowiązkiem przejścia testów sprawnościowych. Testy te przeprowadzane będą raz w rok szkolnym, w okresie od marca do kwietnia. Ich wyniki, wraz z informacjami na temat wieku oraz masy ciała ucznia, wprowadzane będą do ewidencji "Sportowe Talenty". Co istotne, wyniki te nie mogą mieć wpływu na ocenę ucznia z wychowania fizycznego. Mają one jedynie pomóc we wskazaniu "mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju" - podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Testy sprawnościowe obejmować będą: 10 powtórzeń biegu wahadłowego na dystansie pięciu metrów, 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy, podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) oraz skok w dal z miejsca.

Na poświęconej ewidencji "Sportowe Talenty" stronie internetowej wyjaśniono, że dane o sprawności uczniów mają tam być wpisywane po ich uprzednim zanonimizowaniu. Zgodnie z założeniami, platforma ma pomagać dzieciom w "śledzeniu ich postępów". Dodatkowo, informacje na temat wyników szczególnie uzdolnionych uczniów mają być przekazywane klubom sportowym, które następnie będą mogły skontaktować się ze szkołą oraz z rodzicami dziecka, jeśli ci wyrażą na to zgodę.

Laptopy dla czwartoklasistów

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 rusza również program darmowych laptopów dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Sprzęt ma być wydawany do 30 września każdego roku. Wyjątkiem ma być rok 2023, kiedy to uczniowie otrzymają komputery w terminie do 31 grudnia. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie MEiN, laptopy będą wydawane rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci za pośrednictwem szkół "na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia".

W przypadku przekazania laptopów na podstawie umowy przekazującej je na własność rodzicom dzieci, nie będą one mogły być przedmiotem "jakichkolwiek czynności rozporządzających" przez okres pięciu lat od ich przyjęcia. Oznacza to, że sprzętu nie będzie można w tym czasie oddać, wypożyczyć ani sprzedać. Zgodnie z opublikowanym wzorem umowy przekazania sprzętu, rodzice muszą zobowiązać się też do "nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji)" itd. oraz do okazania sprzętu w szkole, "jeśli zaistnieje taka potrzeba".

Co istotne, laptopy przyjęte na podstawie umowy przekazania własności nie podlegają zwrotowi w przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia. Inaczej jest w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na przyjęcie sprzętu na zasadzie umowy użyczenia. Wówczas laptop pozostaje własnością szkoły, z uwagi na co w przypadku jej zmiany konieczne jest jego oddanie w terminie 30 dni od zmiany placówki.

Gry wideo w podstawie programowej języka polskiego

Rok szkolny 2023/2024 przyniesie również pewne zmiany w zakresie podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych. Jako lektury uzupełniające wpisane zostały do niej bowiem dwie gry wideo: "This War of Mine" oraz "Gra Szyfrów". Tematem pierwszej jest sytuacja cywilów podczas wojny - informuje MEiN.

"Gra szyfrów" - jak podaje na swojej stronie IPN - to projekt gamingowy przygotowany jako gra FPP (first person perspective), składająca się z trzech misji. "Opisują one przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. Każdy z nas może złamać bolszewickie szyfry i zniszczyć sowiecki pociąg pancerny. Dziesiątki młodych osób wciela się w autentyczne postacie żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, uruchamia skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat i ratuje Europę przed komunistycznym zniewoleniem".

Jak podkreśla Adrianna Całus-Polak, rzeczniczka prasowa MEiN, gry wideo "pozwalają rozwijać umiejętności psychomotoryczne oraz są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji i źródłem artystycznej ekspresji". - Przykładem takich gier są właśnie "This War of Mine" oraz "Gra Szyfrów", które z uwagi na konteksty pedagogiczne i społeczne zostały dodane do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski - dodaje Całus-Polak.

Obie gry są dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl (zakładka: gry).

Autor:jdw//az

Źródło: gov.pl, PAP