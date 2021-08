Rok szkolny 2021/2022 - kalendarz. Dni wolne, ferie, przerwy świąteczne

Rok szkolny 2021/22 ruszy 1 września 2021 roku i zakończy się dla większości uczniów 24 czerwca. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, przekazywanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, nauka ma odbywać się w trybie stacjonarnym. Kiedy wypadają dni wolne od szkoły? Jak wygląda kalendarz roku szkolnego 2021/22?

1 września 2021 roku uczniowie rozpoczną kolejny rok szkolny. To drugi rok szkolny z rzędu, gdy inauguracja nauki odbędzie się w cieniu pandemii COVID-19. W lipcu bieżącego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kalendarz, obowiązujący w nowym roku szkolnym. Rok szkolny 2021/2022 uczniowie zakończą 24 czerwca. Maturzyści skończą rok szkolny 29 kwietnia 2022 roku.

Rok szkolny 2021/22 - przerwy świąteczne

W kalendarzu opublikowanym przez MEiN przewiduje się dwie przerwy świąteczne: zimową i wiosenną. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia. W związku z tym, że 1 stycznia 2022 roku wypada w sobotę, to uczniowie wrócą do szkół w poniedziałek 3 stycznia.

Wiosenna przerwa świąteczna wypada w tym roku szkolnym 14-19 kwietnia 2022 r.

Rok szkolny 2021/22 - ferie zimowe

W 2022 roku ferie zimowe odbędą się od 17 stycznia do 27 lutego. Dwutygodniowe ferie wypadają w różnym terminie dla różnych terminach:

- 17-30 stycznia 2022 r. w województwach: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

- 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim;

- 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. w województwach dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodnio-pomorskie;

- 14-27 lutego 2022 r. w województwach: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie.

Rok szkolny 2021/22 - dni wolne od nauki

W tym roku szkolnym tradycyjnie wolnymi od nauki będą:

- 14 października (czwartek) - Święto Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela);

- 1 listopada (poniedziałek) - Wszystkich Świętych;

- 11 listopada (czwartek) - Narodowe Święto Niepodległości;

- 6 stycznia (czwartek) - święto Trzech Króli;

- 3 maja (wtorek) - święto Konstytucji 3 maja

- 16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

Matury 2022 - terminy

Egzamin maturalny rozpocznie się 4 maja i potrwa do 23 maja 2022 roku. Część ustna przewidziana jest tylko dla abiturientów, którzy będą jej potrzebować na studia i odbędzie się w terminie 18 – 20 maja. Matury tradycyjnie rozpoczną się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie głównym, będą mogli to zrobić od 1 do 15 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - terminy

Uczniowie ósmej klasy do egzaminu przystąpią w maju 2022. Odbędzie się on tylko z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zrezygnowano z czwartego, dodatkowego przedmiotu – ta zmiana ma obowiązywać dopiero od 2023 roku. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 24 do 26 maja. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, będą mogli to zrobić 13-15 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca 2022 roku.

Rok szkolny - zgodnie z rozporządzeniem MEiN - zakończy się 24 czerwca 2022 roku.

