Rok prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach
6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W czwartek przed Pałacem Prezydenckim podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury.
Tak wygląda pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach
- Nawrocki zawetował rekordowe 41 ustaw, 255 podpisał oraz złożył 22 inicjatywy ustawodawcze;
- Zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób i odmówił pięciu osobom;
- Odbył 29 wizyt zagranicznych. Był cztery razy w Stanach Zjednoczonych. Gościł 13 prezydentów i premierów państw. Przyjął 26 listów uwierzytelniających;
- Nadał obywatelstwo polskie 61 osobom;
- Wręczył 40 awansów generalskich, mianował 6176 żołnierzy i funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski;
- Na podpis prezydenta wciąż czekają 44 nominacja ambasadorskie.
Rok prezydentury Nawrockiego
Pierwszy rok Karola Nawrockiego jako głowy państwa upłynął przede wszystkim pod znakiem konfliktu z rządem, który był widoczny zarówno na linii prezydent-premier, jak i w kwestiach sądownictwa, obsady stanowisk ambasadorskich oraz nominacji, zwłaszcza w podległych rządowi służbach, a także - przede wszystkim - w zawetowanych przez Nawrockiego ustawach.
Wśród najgłośniejszych wet znalazły się ustawa wdrażająca unijny mechanizm SAFE, ustawa o statusie osoby najbliższej czy trzykrotne weto wobec ustawy mającej uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Choć sam woli chwalić się liczbą podpisanych ustaw, Nawrocki to rekordzista pod względem tych zawetowanych - w rok zawetował ich więcej niż którykolwiek z poprzednich prezydentów w czasie swoich rządów.
Kontrowersje wywołały też niektóre ogłoszone przez KPRP decyzje o ułaskawieniach. Nawrocki ułaskawił między innymi Piotra "Starucha" Staruchowicza, ukaranego przez sąd dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe i Adama Borowskiego - działacza opozycji demokratycznej w PRL, skazanego na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha.
Nawrocki zaproponował szereg własnych inicjatyw. Część z nich stanowiła odpowiedź na zawetowane przez niego ustawy, jak w przypadku projektu zmian dotyczących rynku kryptowalut. Inne miały stanowić realizację jego zapowiedzi z kampanii wyborczej, jak między innymi prezydenckie projekty ustaw dotyczące CPK, PIT 0 procent dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci czy mrożenie cen energii.