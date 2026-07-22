Płacą kredyty za mieszkania, do których nie mogą wrócić. Rok po pożarze w Ząbkach

Minął rok, pogorzelcy z Ząbek nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Na budynku zamontowano tymczasowe zadaszenie

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- Najbardziej boli, że politycy tak łatwo składają obietnice. Dzień po pożarze słyszeliśmy, że pomoc będzie, bo to największa taka tragedia w Polsce, wręcz katastrofa budowlana. A potem zostaliśmy z tym sami, z tymczasowym dachem - podkreśla pani Ewa, mieszkanka spalonego bloku przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach.

3 lipca 2025 roku w ciągu kilkudziesięciu minut setki osób straciły swoje mieszkania. Ogień strawił dach i najwyższe kondygnacje budynku, a woda używana podczas akcji gaśniczej zniszczyła dziesiątki lokali położonych niżej.

Minął rok, a mieszkańcy nadal nie wrócili do swoich domów.