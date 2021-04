Dlaczego boimy się koronawirusa mniej niż rok temu? "Zdarzało się, że ludzie się bawili podczas okupacji"

"Przyszło takie żmudne przystosowywanie się"

- Wiedzą, że trzeba dokładać sił. Tylko cena za tę mobilizację jest bardzo duża. Jest jeszcze pewnie trudna do końca do ocenienia, ponieważ jeżeli 60 procent badanych przyznaje się, a w końcu w takiej ankiecie nie każdy ma gotowość, żeby się tak od razu z tego zwierzać, że doświadcza albo irytacji, albo niepokoju, albo gniewu, albo szczególnego rodzaju znudzenia czy wypalenia, to są objawy przewlekłego stresu. To są objawy, które świadczą o tym, że mobilizacja przez hormony stresu, która może przynosić dobre rezultaty przez kilka godzin, dni, teraz trwa w sposób stały, ciągły. Wtedy wydzielają się takie hormony jak na przykład kortyzol, a on dewastuje nasz układ odpornościowy - mówił Santorski. Dodał, że jesteśmy zmęczeni i ciągle zmobilizowani, ale "płacimy koszt, którego być może nie potrafimy dzisiaj jeszcze przewidzieć".

"Nie jest to łatwe"

Zapytany, dlaczego teraz, kiedy liczba przypadków jest dużo wyższa niż rok temu, ludzie mniej boją się wirusa, odpowiedział, że nazywa się to zjawiskiem habituacji. - Niestety, chociaż to jakoś służy przystosowaniu człowieka do stałego stresu, następuje takie oswojenie, również z zagrożeniami. Wiemy z historii, że zdarzało się, chociaż to były tragiczne historie, że ludzie się bawili podczas okupacji. Nagle pojawia się szczególnego rodzaju nieświadomość i niefrasobliwość. Prawdopodobnie gdybyśmy przyjmowali to wszystko do wiadomości na dłuższą metę, to byśmy zwariowali, ale przez to, że nie przyjmujemy tego do wiadomości, to grozi nam zakażenie. Jedno i drugie niebezpieczne. Nie jest to łatwe - podsumował psycholog.