"Te dwa miesiące były naprawdę polskim sukcesem"

- Trochę jest tak, że ten Titanic płynie na górę lodową i trzeba krzyczeć głośno: "góra lodowa przed nami", bo mamy bardzo dużo zakażeń i bardzo dużo zgonów. Plusem jest to, że mamy szczepionkę. Minusem, że jest jej mało. Plusem jest to, że wiemy dużo o koronawirusie, ale minusem jest to, że tej wiedzy nie przekładamy na naszą codzienność. Polska akcyjność wystarczyła na kwiecień, marzec i była rewelacyjna, naprawdę. Takich wyników respektowania obostrzeń sanitarnych nie mieli Niemcy. My mieliśmy w granicach 87 procent. Te obrazki pustej Warszawy - pamiętajmy, że tak było - mówił Sutkowski.