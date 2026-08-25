Cezary Tomczyk zapytał o koszt "wiecu" Nawrockiego. Kancelaria prezydenta "odmawia udzielenia odpowiedzi"

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Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, pytał we wtorek wiceministra obrony narodowej i posła Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka, czy Karol Nawrocki próbuje przygotowywać jakieś podwaliny pod bycie "ojcem jakiegoś wspólnego porozumienia wyborczego na polskiej prawicy na przyszły rok". Wspomniał przy tym o wydarzeniu w Juracie, na które prezydent zaprasza młodzież i specjalne uroczystości, które odbyły się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury.