Cezary Tomczyk zapytał o koszt "wiecu" Nawrockiego. Kancelaria prezydenta "odmawia udzielenia odpowiedzi"

Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, pytał we wtorek wiceministra obrony narodowej i posła Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka, czy Karol Nawrocki próbuje przygotowywać jakieś podwaliny pod bycie "ojcem jakiegoś wspólnego porozumienia wyborczego na polskiej prawicy na przyszły rok". Wspomniał przy tym o wydarzeniu w Juracie, na które prezydent zaprasza młodzież i specjalne uroczystości, które odbyły się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie Nawrocki podsumował rok swojej prezydentury.
Pozostało 82% artykułu