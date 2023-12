Rok 2023 w Google pod znakiem wyborów. Jakich informacji najczęściej szukali Polacy

"Wiodącym tematem w tym roku były wybory parlamentarne - oraz to, co działo się zarówno w czasie kampanii, jak i po ogłoszeniu wyników. Wśród haseł trendujących znalazły się między innymi: wyniki wyborów, debata TVP, marsz 4 czerwca, marsz Miliona Serc" - czytamy w komunikacie prasowym Google.

Dziesięć najpopularniejszych haseł w Google w 2023 roku

Pod względem finansowym "Barbie" pokonało w głośnym pojedynku lipcowych premier "Oppenheimera", jednak w Google górą był film Christophera Nolana. Trzecie miejsce - wśród polskich internautów - zajęła "Zielona granica". Film Agnieszki Holland był też najczęściej wyszukiwaną z tegorocznych polskich produkcji. W kategorii seriale wygrało "Wednesday", przed "The Last of Us" i "Ginny&Georgie". Z kolei wśród koncertów królowały te, które odbyły się na Stadionie Narodowym. Mowa o występach kolejno Beyonce oraz Imagine Dragons.