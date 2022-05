Śmigłowiec w wodzie. Akcja wyciągania potrwa kilka godzin

Najpierw do wody wejdą nurkowe, sprawdzą, jak bezpiecznie podnieść śmigłowiec. Zapadnie decyzja, czy przed podnoszeniem pompować paliwo. Potem maszynę przyciągnie do brzegu ponton. Śmigłowiec znalazł się w zalewie w Rogoźniku (woj. śląskie) cztery dni temu, po tym jak nabierał wodę do gaszenia pożaru lasu. Pilot przeżył, sam się wydostał z maszyny.

Od czwartkowego poranka trwają przygotowania do wyciągnięcia śmigłowca ze zbiornika wodnego Rogoźnik w Rogoźniku obok Będzina w województwie śląskim. Maszyna znalazła się tam w poniedziałek 23 maja.

Jak mówił na antenie Bartłomiej Ślak, reporter TVN24, akcja potrwa kilka godzin. Nurkowie muszą sprawdzić, jak bezpiecznie podnieść maszynę. Trzeba podjąć decyzję, czy przed podnoszeniem wypompować paliwo. Śmigłowiec będzie transportowany do brzegu pontonem.

Przygotowania do wyciągnięcia śmigłowca z wody Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Usiłował nabrać wody do pojemnika podczepionego do śmigłowca

Pierwsze informacje o śmigłowcu w wodzie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Śmigłowiec przed wypadkiem brał udział w gaszeniu pożaru lasu administrowanego przez Nadleśnictwo Świerklaniec. Marek Mróz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przekazał, że do zdarzenia doszło, kiedy pilot usiłował nabrać wody do pojemnika podczepionego do śmigłowca.

- Za sterami maszyny siedział doświadczony pilot. W związku z problemami technicznymi podjął on świadomą decyzję o wodowaniu - wyjaśnił.

Dodał, że pilot samodzielnie opuścił śmigłowiec i wszedł na elementy kadłuba wystające nad powierzchnię wody. Tam czekał na pomoc.

Śmigłowiec w wodzie w Rogoźniku RDLP w Katowicach

Usłyszał hałas, poszedł sprawdzić, zobaczył helikopter w wodzie

Mieszkający niedaleko zdarzenia pan Adam na Kontakt 24 przesłał nagranie z akcji ratunkowej po lądowaniu awaryjnym śmigłowca.

- Nie widziałem jak spadał, ale później usłyszałem hałas na polanie niedaleko mojego domu, bo tam lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zastanawiałem się, co się dzieje, więc poszedłem sprawdzić i wtedy zobaczyłem, to co widać na nagraniu, czyli śmigłowiec w wodzie i akcję ratowniczą - relacjonował.

Śmigłowiec, który gasił pożar lasu, awaryjnie lądował w zbiorniku wodnym Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Heller95/ Kontakt 24

Pilot dromadera zaalarmował służby

W gaszeniu pożaru lasu, po którym doszło do wypadku, uczestniczył też samolot Dromader, którego pilot obserwował całe zajście. To on zaalarmował służby i przekazał, że pilotowi śmigłowca najpewniej nie stała się krzywda po przyziemieniu. Młodszy brygadier Szymon Gwóźdź ze straży pożarnej w Będzinie przekazał, że pilotowi na brzeg pomógł dostać się strażak, który podpłynął wpław do maszyny.

Jak dodał, w kulminacyjnym momencie działań, w akcji udział brało 28 zastępów strażaków z dziewięciu zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Służby zabezpieczały wyciek paliwa z maszyny, a pilot śmigłowca został przetransportowany do szpitala.

- Jego stan jest stabilny. Na szczęście nie przebywał długo w wodzie. Ponieważ jednak mówimy o wypadku lotniczym, stan zdrowia pilota musi być monitorowany - poinformował Marek Mróz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Na miejsce wypadku wezwano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Śmigłowiec w wodzie w Rogoźniku RDLP w Katowicach

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mag/ tam

Źródło: TVN24 Katowice