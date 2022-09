Rodziny przewlekle chorych dzieci wymagają pomocy psychologicznej

Gdy na podstawie wyników morfologii krwi lekarze pilnie skierowali Zosię do szpitala, z dziewczynką pojechał tata. - Zmiażdżyło mnie to totalnie. Przede wszystkim trud wykonania telefonu do żony i przekazania tego nie w sposób face to face tylko telefonicznie - wspomina Tomasz Jaworski.

Od tamtej chwili życie wszystkich domowników zmieniło się. Zosia często jest w szpitalu. Do domu wraca co jakiś czas - na kilka dni. Jej niska odporność sprawia, że siostry nie chodzą do żłobka ani do przedszkola, by nie zarazić się niczym, co mogłoby zagrażać Zosi. Wszystkie kontakty społeczne są ograniczone, a rodzice nie chodzą do pracy - żyją w ciągłym strachu o życie córki. - To jest silniejsze od człowieka. Tak naprawdę na początku ja nawet nie przyjmowałam pomocy – przyznaje Monika Jaworska.