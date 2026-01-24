Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rodziny poległych żołnierzy chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"

Polscy żołnierze w Afganistanie
Gen. Polko o misji NATO w Afganistanie: słowa Trumpa to cynizm tchórza, który sam na pierwszej linii nie był
Źródło: TVN24
Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość" skierowało list otwarty do prezydenta USA oraz oficjalne petycje do polskiego prezydenta i szefa MSZ. Piszą, że słowa Donalda Trumpa, kwestionujące rolę sojuszników z NATO, to "cios w samo serce". Od amerykańskiego prezydenta rodziny wojskowych domagają się sprostowania, a od polskich władz - "podjęcia stanowczych działań dyplomatycznych".

W czwartkowym wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził, że "nie jest pewien", czy Sojusz przyszedłby Stanom Zjednoczonym z pomocą. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - ocenił prezydent USA.

Polscy żołnierze służyli w Afganistanie prawie dwie dekady, dlatego słowa Trumpa wywołały u nas falę komentarzy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że "w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę", a ofiara nie zostanie zapomniana. O bohaterstwie Polaków napisali w mediach społecznościowych m.in. premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.

Czytaj więcej: Tak walczyliśmy u boku Amerykanów w Afganistanie

Rodziny poległych chcą od Trumpa sprostowania

Na słowa gospodarza Białego Domu zareagowało Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość". Skierowało list otwarty do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz petycje do polskiego prezydenta i ministra spraw zagranicznych.

Z niedowierzaniem i głębokim bólem przyjęliśmy Pana wypowiedź z dnia 22 stycznia dotyczącą udziału sojuszników w misjach w Iraku i Afganistanie. Te okrutne słowa - to sprawa życia i nagle przerwanej przyszłości naszych najbliższych i ich Rodzin

- piszą przedstawiciele rodzin wojskowych w liście do Trumpa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa

Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa

Świat
Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta

"Bohaterska krew naszych bliskich - przelana na tej samej ziemi, co krew żołnierzy amerykańskich - jest najdobitniejszym dowodem na to, jak mylne i krzywdzące są Pana twierdzenia. Żołnierze, o których Pan wspomniał nie stali w cieniu i nie ginęli w bezpiecznych bazach: '…a little off the front lines' (!). Byli i ginęli na pierwszej linii, w miejscach najcięższych starć - wypełniając misję, o którą prosiły Stany Zjednoczone po pamiętnych atakach z 11 września 2001 r. " - podkreślają rodziny.

Stowarzyszenie domaga się od amerykańskiego prezydenta sprostowania słów, które - jak piszą - "godzą w honor polskiego żołnierza".

Apel do prezydenta o "stanowcze działania dyplomatyczne"

W petycji do Karola Nawrockiego przedstawiciele stowarzyszenia apelują o "podjęcie stanowczych działań dyplomatycznych w obronie honoru polskiego żołnierza oraz godności rodzin Poległych".

Proszą też głowę państwa o "publiczne i stanowcze wystąpienie w obronie czci polskich żołnierzy poległych na misjach poza granicami państwa" i "podjęcie działań dyplomatycznych mających na celu uzyskanie od strony amerykańskiej sprostowania tych niesprawiedliwych słów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Świat
Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"

Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"

Zwracają się też do Karola Nawrockiego o "przypomnienie sojusznikom, że fundamentem NATO jest wzajemny szacunek i prawda o wspólnym wysiłku zbrojnym".

Wierzymy, że jako Głowa Państwa nie pozwoli Pan na deptanie pamięci o tych, którzy pod biało-czerwoną flagą oddali to, co mieli najcenniejsze - swoje życie. Ich ofiara wymaga dziś od państwa polskiego odwagi w głoszeniu prawdy

- podkreślają autorzy petycji.

"Doszło do wymiany ognia", porucznik zginął. Jak 43 innych Polaków >>>

"Cios w samo serce"

W petycji do szefa MSZ przedstawiciele stowarzyszenia piszą, że wypowiedź Trumpa "w sposób rażąco niesprawiedliwy i niezgodny z faktami historycznymi deprecjonuje udział sojuszników w wymienionych konfliktach".

Podkreślają, że "dla osób, które straciły najbliższych w wyniku tych walk" słowa Trumpa są "ciosem w samo serce".

Tak walczyliśmy w Afganistanie >>>

"Takie wypowiedzi podważają sens ofiary naszych synów, mężów i ojców, niszcząc spokój ducha rodzin, które od lat żyją w cieniu tej straty" - piszą dalej autorzy.

Zdaniem rodzin poległych żołnierzy "brak reakcji ze strony MSZ może zostać odebrany jako przyzwolenie na marginalizowanie polskiego wysiłku zbrojnego na arenie międzynarodowej".

Wnosimy o wystosowanie oficjalnej noty dyplomatycznej z żądaniem sprostowania tych krzywdzących słów oraz o publiczne zajęcie stanowiska przez polski rząd w obronie honoru polskiego munduru

- podsumowują.

OGLĄDAJ: Nawrocki: NATO jest stabilne, USA to nasz najważniejszy sojusznik
pc

Nawrocki: NATO jest stabilne, USA to nasz najważniejszy sojusznik

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jerzy Undro

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpPolscy żołnierze w AfganistanieAfganistanUSAWojsko PolskieNATOKarol NawrockiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega kierowców
METEO
Ali Chamenei
USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie
Świat
imageTitle
Piłka gubiła się w śniegu. Pogoda zaskoczyła ligowców
EUROSPORT
Indonezyjskie służby przeszukują obszar osuwiska na Jawie
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Kilkadziesiąt osób wciąż poszukiwanych
METEO
Brytyjscy żołnierze w Afganistanie
Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"
Świat
imageTitle
Zepsuty debiut Szymańskiego w Ligue 1. Chwilę po wejściu było już po meczu
EUROSPORT
imageTitle
Pajor i FC Barcelona z Superpucharem Hiszpanii. Real nie wyszedł z cienia
EUROSPORT
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka
Świat
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
METEO
imageTitle
Grabara obronił rzut karny, ale nie miał powodów do radości
EUROSPORT
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
"To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"
imageTitle
Sensacyjna porażka Bayernu. Koniec imponującej serii
EUROSPORT
imageTitle
Żyła myślami przy drużynówce. "Pójdziemy ogniem wszyscy"
EUROSPORT
imageTitle
Wyzwanie przed Sabalenką. Plan transmisji 8. dnia Australian Open
EUROSPORT
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
METEO
imageTitle
Karygodne zachowanie Djokovicia. Dyskwalifikacja o włos
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump o nowym pomyśle przejęcia Grenlandii
Świat
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
METEO
imageTitle
Słoweński dominator mistrzem świata. Symboliczny awans Żyły
EUROSPORT
imageTitle
Wyniki mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie
EUROSPORT
Premier Danii Mette Frederiksen podczas wizyty na Grenlandii. Zdjęcie z 23 stycznia
Skrytykowała Trumpa. "To nie do zniesienia"
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski zabrał głos po negocjacjach. "Ukraina jest gotowa"
Świat
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Dwa dni rozmów pokojowych. "Konstruktywna atmosfera", porozumienia brak
Świat
Marsz pamięci
Olek błagał w karetce o pomoc. Marsz pamięci po śmierci 19-latka
Kujawsko-Pomorskie
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
METEO
Choroba rzadka u dziecka wymaga dużego zaangażowania rodziców
"Lekarka powiedziała, że nie doczyta o chorobie córki, bo więcej nie trafi jej się taki pacjent"
Zuzanna Kuffel
Karol Nawrocki w Davos
Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim. "Trzecią dekadę pan klęczy"
Usunięto napis z elewacji i witryny cukierni na Saskiej Kępie
Usunięto kontrowersyjny urodzinowy napis z zabytkowego budynku
WARSZAWA
imageTitle
Żurek nie schodzi z podium Pucharu Świata
EUROSPORT
imageTitle
Oscarowy występ Świątek. "Było to bardzo zabawne"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica