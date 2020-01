Obiecywali pomoc rodzinie zmarłego pilota. "Minęło półtora roku, a tu nadal jest cicho"

Kapitan Krzysztof Sobański zginął, bo w czasie awarii samolotu nie zadziałał źle zmodernizowany fotel katapultowy. Reporterzy "Czarno na białym" wrócili do katastrofy pod Pasłękiem i do śmierci pilota samolotu MIG-29. Dotąd nikt za tę tragedię nie poniósł odpowiedzialności. Rodzina twierdzi, że do tej pory nie dostała od wojska odpowiedniego odszkodowania. W rozmowie z Piotrem Świerczkiem pierwszy raz o tragedii opowiada wdowa po pilocie.

"Jakby dalej żył"

Dwaj pracownicy zakładów, gdzie przeprowadzano remont samolotu usłyszeli zarzuty. Wdowa po pilocie nie ma do nich żalu. - Nie chciałabym nikomu zniszczyć życia, bo ja mam życie zniszczone. Wiem, jak moje dzieci to przeżywają i jak ja to przeżywam, więc po co innym gotować taki los? Po co ktoś ma iść do więzienia, bo zrobił coś, co mu kazano? - pyta.