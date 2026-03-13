Polska

"Ona nie była gwiazdą, ona była planetą". Tak wspominają Magdalenę Majtykę

Magdalena Majtyka
Przyjaciele wspominają Magdalenę Majtykę
Źródło: "Uwaga!" TVN
Nie żyje aktorka, tancerka, kaskaderka Magdalena Majtyka. Ciało znaleziono w zeszły piątek w lesie na terenie Biskupic Oławskich. Prokuratura prowadzi śledztwo. Dziennikarze "Uwagi!" TVN dotarli do przyjaciół i współpracowników aktorki, na rozmowę zgodził się także jej szwagier.

Zobacz cały reportaż "Uwagi!" TVN: "Ona nie była gwiazdą, ona była planetą"

- Dowiedzieliśmy się o śmierci Magdy w piątek, mniej więcej 40 minut przed rozpoczęciem przedstawienia "Romeo i Julia". Przedstawienia, które również dotyczy śmierci, odchodzenia. Wszyscy emocjonalnie się rozsypali - mówi Konrad Imiela, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

42-letnia Magdalena Majtyka była aktorką, choreografką, profesjonalną tancerką i niezwykle sprawną kaskaderką. Znamy ją m.in. z serialu "Na Wspólnej". Jej prawdziwym żywiołem były deski teatru. Przez lata związana była z Teatrem Muzycznym Capitol, współpracowała również z Teatrem Polskim we Wrocławiu.

"Miała prostą duszę"

- Ona była petardą, to był człowiek orkiestra. Miała prostą duszę. A w tym medialnym światku, tych wszystkich masek, różnych zachowań ona była skrajnie prawdziwa, to było 1:1, co w sercu, to na języku, to po prostu rozwalało na łopatki - opowiada Monika Dawidziuk, aktorka, przyjaciółka Magdaleny Majtyki.

- Umiejętności aktorskie dawały jej przewagę nad niektórymi kaskaderami filmowymi - mówi Maciej Maciejewski, kaskader, przyjaciel Magdaleny Majtyki. I dodaje: - Mówiąc slangiem zawodowym, nigdy nie pękała. Była porządnym człowiekiem.

- Magda miała poczucie humoru takie, że naprawdę klękajcie narody. Zawsze wymyślała, że trzeba gdzieś pójść, coś zobaczyć. Że nie będziemy siedzieć, musimy działać. Była pełna energii - wspomina Emose Katarzyna Uhunmwangho, wokalistka, aktorka, przyjaciółka Magdaleny Majtyki.

Poszukiwania zaginionej aktorki

Magdalena była matką i żoną. Jej mąż to reżyser i operator filmowy Piotr Bartos. Dziennikarze "Uwagi!" TVN rozmawiali z jego bratem. Rodzina aktorki podkreśla, że nie będzie komentować zaginięcia, poszukiwań i okoliczności śmierci aktorki.

- Rozmawiałem dzisiaj z moim bratem Piotrem, mężem Magdy. Zapytałem, czy jest coś, co chciałby przekazać. Powiedział: "Wiesz, że Magda uczyniła mnie mężczyzną? Stworzyłem z nią rodzinę, ale była też moim najlepszym przyjacielem, moim wsparciem, miłością mojego życia" - relacjonuje Bartek Bartos.

W piątek, 6 marca, mąż Magdaleny Majtyki zamieścił w mediach społecznościowych alarmujący post: Magdalena zaginęła. Ostatni raz widziana była w środę wieczorem na południu Wrocławia. Gdy kontakt się urwał, rodzina powiadomiła policję.

- Ten cały szum w mediach, social mediach zaskoczył nas wszystkich. Potem sobie uświadomiliśmy, że ona egzystowała w tak wielu środowiskach, tak bardzo była lubiana i tak wiele dawała z siebie, że wszyscy nagle rzucili wszystkie ręce na pokład - wspomina Bartek Bartos.

- Wszyscy jej szukaliśmy, nie było osób w teatrze, które nie chciały znaleźć Madzi. Madzia była taką osobą, że nie było takich sytuacji - mówi Emose Katarzyna Uhunmwangho.

Tragiczny finał poszukiwań

W czwartek, dzień po zaginięciu Magdaleny, ktoś z okolicznych mieszkańców zgłosił, że w Biskupicach Oławskich przy leśnej drodze stoi uszkodzone granatowe auto, takie samo jakim poruszała się aktorka. Pojazd był zamknięty. Policjanci uznali, że nie stwarza zagrożenia na drodze, nikt nie szukał właściciela samochodu, ponieważ - jak twierdzi policja - oficjalne zgłoszenie o zaginięciu dotarło później. W piątek, około 200 metrów od granatowego opla, znaleziono ciało Magdaleny Majtyki.

Wciąż nie wiadomo, jak zginęła Magdalena. Sekcja zwłok nie wykazała, by przyczyną był wypadek. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Taki paragraf to w podobnych przypadkach standardowa procedura, jednak jego brzmienie i nietypowe okoliczności tragicznej śmierci aktorki stały się pożywką dla domorosłych detektywów i portali zajmujących się sensacją.

- Potem to, co zaczęło się wydarzać, komentarze i co dzieje się teraz… Niektóre media tworzą treści, które nie mają nic wspólnego z prawdą - ubolewa Bartek Bartos.

- Ona nie była gwiazdą, ona była planetą. Czuję się zaszczycona, że miałam szansę stanąć koło niej na scenie, zagrać z nią w spektaklach - podkreśla Monika Dawidziuk.

- Cała moja rodzina, moja siostra, moja mama, mama Magdy, siostra Magdy i jej mąż mamy rozpisane zadania, kanały komunikacji. Każdy robi wszystko, żeby przede wszystkim mój brat i jego córka byli zaopiekowani - mówi Bartek Bartos.

- Spotkało nas tyle ciepła i dobra od ludzi, że daje nam to energię, daje nam to poczucie, że może ten świat jeszcze nie oszalał i że z tej tragedii może powstanie coś dobrego - dodaje brat męża Magdaleny Majtyki.

Kim była Magdalena Majtyka?

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową, kaskaderką oraz choreografką z Wrocławia. Grała między innymi w takich filmach jak "Pan Samochodzik i templariusze" oraz serialach: "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica