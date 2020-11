"Nie można zamykać ludzi w czterech ścianach". Jest nadzieja na zmianę, choć podobne petycje już były

Świadczenie pielęgnacyjne to dziś 1830 złotych. Nela w związku z niepełnosprawnością dostaje zasiłek w wysokości 215 złotych. To razem dwa tysiące złotych dla matki i chorego dziecka. - Wyobraźmy sobie teraz, że żyjemy za 1830 złotych, kiedy mamy chore dziecko, które wymaga stałej rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego i jeszcze są media, czynsz, życie – wylicza Ewa Kowalska.

- To jest opieka 365 dni w roku przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę i osobom stanowiącym prawo chyba trudno zrozumieć, jak to wygląda – mówi Paweł Pajor, który wraz z żoną od prawie 30 lat wychowuje syna z postępującym zanikiem mięśni. Mówią, że absurdów w przepisach jest więcej. - Dla mnie jest to niezrozumiałe, tym bardziej, że osoby niepełnosprawne mogą podjąć pracę, a rodzice nie mogą – zwraca uwagę.

"Chcemy być częścią społeczeństwa, a nie kimś z boku"

Chodzi nie tylko o pieniądze. - To też jest kwestia tego, że te osoby, wypadając z rynku pracy i opiekując się tylko osobami niepełnosprawnymi, wpadają w depresje – podkreśla Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. To często osoby z dobrym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Opieka nad chorym dzieckiem pozbawia ich pracy czasem na kilkadziesiąt lat. Nie każdy rodzic chorego dziecka mógłby pójść do pracy, ale wiele osób mogłoby wykonywać pracę zdalną. Pandemia pokazała, że to jest możliwe. Stąd nadzieja na zmianę, chociaż podobne petycje już były.