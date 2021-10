Rocznica wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. "Barbarzyński wyrok"

W piątek przypada rocznica wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy stwierdziła w "Tak jest" w TVN24, że był to "barbarzyński wyrok, który de facto zalegalizował w Polsce tortury". Małgorzata Janowska z klubu PiS mówiła, że "można dokonywać aborcji w przypadku gwałtu bądź zagrożenia życia lub zdrowia matki".

Dziemianowicz-Bąk: Polki boją się zachodzić w ciążę

Dziemianowicz-Bąk oceniła, że był to "barbarzyński wyrok, który de facto zalegalizował w Polsce tortury". - Skutki tamtego orzeczenia czy pseuodoorzeczania, bo nie mówimy tu o Trybunale Konstytucyjnym, są dramatyczne dla kobiet, które już były w ciąży. Część z nich miała już umówione w polskich szpitalach zabiegi aborcji, musiały one zostać odwołane - zwracała uwagę Dziemianowicz-Bąk. Wskazała na "dwa systemowe skutki" tego orzeczenia.

Mówiła, że "zamiast korzystać z dobrej, publicznej ochrony zdrowia, te kobiety są skazywane na to, żeby szukać pomocy za granicą, żeby szukać pomocy wśród organizacji pozarządowych, żeby na własną rękę próbować zmierzyć się z problemem, który już samo to, że się pojawia, jest dla nich dramatyczny".

- Drugi skutek jest taki, że Polki boją się w Polsce zachodzić w ciążę. To ma wpływ na niską demografię, to ma negatywne skutki demograficzne, to sprawia, że młode kobiety decydują się albo na emigrację, albo po prostu rezygnują z założenia rodziny - powiedziała posłanka Lewicy.