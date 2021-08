Premier w rocznicę wyborów na Białorusi: Polska stała się bezpieczną przystanią dla prześladowanych przez reżim

W poniedziałek mija rok od wyborów prezydenckich na Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku stwierdził, że Polska stała się bezpieczną przystanią dla Białorusinów prześladowanych przez reżim i głównym promotorem wsparcia dla społeczeństwa białoruskiego w Unii Europejskiej. Podczas przeprowadzonej tego samego dnia rozmowy telefonicznej prezydent Andrzej Duda poinformował prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, że jego kraj może liczyć na polską solidarność i pomoc w przeciwdziałaniu kryzysowi na granicy z Białorusią.

Szef polskiego rządu przypomniał we wpisie na Facebooku, że w poniedziałek mija rok od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, w wyniku których - jak dodał - Alaksandr Łukaszenka stanął na drodze wolnościowych ambicji Białorusinów.

Morawiecki: przez działania Łukaszenki Białoruś stoczyła się w międzynarodową izolację

Szef polskiego rządu podkreślił, że Łukaszenka posunął się również do "aktów państwowego terroryzmu, porywając Ramana Pratasewicza i wykorzystując nielegalną migrację jako broń w stosunku do Litwy i Polski". "Przez jego działania Białoruś stoczyła się w międzynarodową izolację" - czytamy we wpisie.