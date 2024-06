Wiec na Placu Zamkowym

Na godzinę 18 Platforma Obywatelska zapowiedziała wiec na placu Zamkowym w Warszawie. Zgromadzenie ma potrwać do 19. Lider PO Donald Tusk zaapelował o udział w wydarzeniu. "4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić" - napisał na platformie X. Zachęcał tez do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.