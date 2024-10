czytaj dalej

Alkolody - to kolejny produkt z dodatkiem alkoholu, który można kupić w sklepach spożywczych - donosi portal wpoznaniu.pl, powołując się na informację otrzymaną od czytelnika. Ma on być dostępny w dziale z mrożonkami. - Takie zachowania producentów, dystrybutorów alkoholi, nie będą możliwe - komentuje ministra zdrowia Izabela Leszczyna, nawiązując do przygotowanej nowelizacji ustawy, która ma między innymi zakazać sprzedaży produktów innych niż te w płynie.