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Karol Nawrocki: nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć

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Radruż. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA
Nawrocki: to nie ideologia, oddziały i bohaterowie, na których czeka Europa
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Prezydent Karol Nawrocki złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w sobotę na obchodach 83. rocznicy tych wydarzeń w Radrużu. - Pamięć dzisiaj na naszych oczach zwycięża - mówił. Zwrócił uwagę, że ukraińskie organizacje nacjonalistyczne zabijały także "sprawiedliwych Ukraińców". - To oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie - podkreślił prezydent. Przemówienie prezydenta komentował w TVN24 twórca ośrodka Karta Zbigniew Gluza.

- Dziękuję wam wszystkim, drodzy państwo, za to, że pamięć trwa. Pamięć trwa, pamięć buduje także naszą przyszłość i pamięć dzisiaj na naszych oczach zwycięża - i dlatego właśnie się spotkaliśmy - powiedział Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu. To wieś obecnie położona przy granicy polsko-ukraińskiej. W 1944 roku doszło tu do mordu na kilkudziesięciu Polakach.

Prezydent przytoczył między innymi słowa poety Zbigniewa Herberta. - Niewiedza o zaginionych podważa realność świata (...). My jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów - oświadczył.

Nawrocki o czerwono-czarnej fladze

Jak mówił, estetyka czerwono-czarnej flagi UPA nawiązywała do tego, co Niemcy nazywali ziemią i krwią. - Pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce i zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę, bo to flaga Blut und Boden. To mówiła ta flaga i w niej zamknęła się i zamyka dziś cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty, który mordował polskie kobiety i dzieci - powiedział, nawiązując do prezydenckiego projektu nowelizacji ustaw o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeksu karnego.

Prezydent przypomniał, że wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli również sprawiedliwi Ukraińcy. - To oni powinni znaleźć się w Narodowym Panteonie w Kijowie - podkreślił prezydent. Zauważył też, że Polacy nie oskarżają "całego narodu ukraińskiego, lecz banderowską ideologię, tych którzy mordowali i przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku". - Na to po prostu nie można się zgodzić, bo pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy jest zachętą do kolejnego ludobójstwa - podkreślił.

Prezydent Karol Nawrocki w Radrużu
Prezydent Karol Nawrocki w Radrużu
Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

- Mam nadzieję, że świat dostrzega, że ta ideologia nie tylko zabiła 120 tysięcy osób, ale także dziś nie ma dla niej miejsca, nie tylko w Polsce, ale także w zjednoczonej Europie - mówił dalej Nawrocki. Ocenił też, że "to nie jest ideologia, oddziały ani bohaterowie, na które czeka Europa". - Historia jest laboratorium polityki. Fałszywa historia tworzy fałszywą politykę. Historia jest jedynym, co wiemy. Jest jedyną odpowiedzią na fakty - dodał.

- Zło jest złem. Niemiecki narodowy socjalizm był złem. Sowiecki komunizm był złem. Ukraiński nacjonalizm był złem i na te symbole się nie godzimy - podsumował prezydent.

Zbigniew Gluza: fałszywa polityka kreuje nieprawdziwą historię

Przemówienie prezydenta komentował na antenie TVN24 Zbigniew Gluza, dziennikarz i twórca ośrodka Karta. Mówił, że do słów prezydenta o tym, że ukraiński nacjonalizm jest złem, dodałby, że jest nim również polski nacjonalizm. - My mamy inny problem. Nie to, że nieprawdziwa historia tworzy nieprawdziwą politykę, tylko odwrotnie, fałszywa polityka kreuje nieprawdziwą historię - powiedział dziennikarz.

Jego zdaniem napięcia polsko-ukraińskie są następstwem tego, że "III Rzeczpospolita ani przez chwilę nie miała cywilizowanej polityki historycznej". - Jedna strona zawłaszcza historię, a druga z niej rezygnuje, jakby schodzi z pola historii. W związku z tym jest to wygodne narzędzie w polityce bieżącej i to jest nieszczęście - zaznaczył.

Zbigniew Gluza o przemówieniu prezydenta: nacjonalizm polski też jest złem
Źródło: TVN24

Zwrócił także uwagę, że prezydent nie odwołał się chociażby do zawartej z Ukrainą umowy dotyczącej ochrony miejsc pamięci z 1994 roku oraz porozumienia w sprawie ekshumacji ofiar rzezi Wołyńskiej z 2024 roku. - To nie jest tak, że ta historia nie jest znana. Ona jest po prostu niewykorzystywana przez polityków. Wykorzystywana jest przez takie nastawianie jednych na drugich, to nie jest właściwa droga - podkreślił.

Gluza przypomniał również, że zbrodnia wołyńska nie była "wyrwanym z kontekstu momentem", a długotrwałym procesem. - Wszystko co złe zrobiliśmy sobie nawzajem. "Nawzajem", to nie jest tak, że można potępiać tylko stronę ukraińską. Jest mnóstwo rzeczy kluczowych w tej historii, żeby zrozumieć to, co się stało w 1943 roku - kontynuował.

Wśród tych kluczowych elementów wymienił między innymi zawarty w 1921 roku traktat ryski, na skutek którego Ukraina nie pojawiła się na mapie Europy jako niepodległe państwo. - Nie można tego lekceważyć. To jest proces, który tłumaczy nienawiść ukraińską, która się wtedy objawiła. (…) Opowiadanie o rzezi bezpośrednio, tak wprost, bez tego całego kontekstu jest po prostu nieszczęściem i nie będzie dobrej przyszłości, jeżeli tak się będziemy zachowywać - oznajmił.

Obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej

Uroczystości odbywają się w Zespole Cerkiewnym w Radrużu (powiat lubaczowski, województwo podkarpackie). Prezydent złożył wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców oraz na symbolicznym grobie rodziny Romaników i Stefana Gołębia zabitych przez bojówkę OUN 30 czerwca 1944 roku.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Do mordów na kilkudziesięciu Polakach doszło też w Radrużu - wsi obecnie położonej przy granicy polsko-ukraińskiej.

Według polskich historyków, w lipcu 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie.

Łącznie od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło, według badaczy, ponad 100 tysięcy Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Spór o UPA między Polską i Ukrainą

UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci.

Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Karol NawrockiUkraina
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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