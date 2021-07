"Korzenie pamięci" w Muzeum Powstania Warszawskiego

1 sierpnia to data symbol i pamięć o Powstaniu Warszawskim. "Korzenie pamięci" to najnowsza akcja Muzeum Powstania Warszawskiego. Tym razem to nie powstańcy mają głos, ale ich dzieci i wnuki. Rozmowy z tymi, których powstańcy wychowali, były zaskakujące, pełne wzruszeń, emocji i lekcji, którą młodsze pokolenia odebrały. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Jeżeli oni po takiej wojnie byli w stanie wstać, pójść i robić dobre rzeczy dalej, to wszystko jesteśmy w stanie zrobić – uważa Aleksandra Kaiper-Miszułowicz z Instytutu Pileckiego. "Korzenie pamięci" to najnowszy cykl wywiadów Muzeum Powstania Warszawskiego - nie z powstańcami, ale ich dziećmi, wnukami, których ci powstańcy wychowali.

- Oni przyszli na wywiady z pełną świadomością, że chcą się przed nami otworzyć: o tym, co się działo w domu, a czasem to były bardzo trudne historie. Tę wojnę przez całe życie mieli w sobie, z próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja przeżyłem, a siostra albo rodzina nie – mówi dziennikarka "Faktów" TVN.

Jan Ołdakowski o projekcie "Korzenie pamięci"

- To jest list napisany przez dziadka do żony, do Cesi, do dzieci, ja nie jestem w stanie tego listu nigdy przeczytać – przyznaje Szymon Majewski. O Powstaniu opowiadali dużo albo wcale. Każda historia była inna, dlatego każdej warto wysłuchać.