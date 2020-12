Biskup na obchodach Grudnia '70 o "ideologii bezwstydu, która za wszelką cenę chce zniszczyć chrześcijaństwo"

"Stajemy w miejscu upamiętniającym kainowską zbrodnię"

Jak mówił dalej biskup Szlachetka, "ówczesne władze, zaślepione zaborczą ideologią, zaprzedane sowieckiemu zaborcy, wydały podstępny rozkaz strzelania do naszych bezbronnych braci i sióstr, spieszących się do pracy". - Do dziś ta zbrodnia nie doczekała się sprawiedliwego osądu w polskim wymiarze sprawiedliwości. W ten sposób prawda została wyszydzona. Ale serca nasze dalekie są od logiki zemsty - powiedział.