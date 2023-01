Gracze bawią się w wirtualne msze święte. Ksiądz: wielki szacunek dla chłopaków

Wirtualne msze święte stały się jednym z nowych trendów wśród polskich graczy korzystających z platformy Roblox. Ta popularna gra komputerowa pozwala uczestnikom na tworzenie własnych wirtualnych przestrzeni i wydarzeń, co gracze wykorzystali do zabawy w odprawianie nabożeństw. Udostępniane w sieci fragmenty takich wirtualnych mszy wywołały liczne komentarze, także wśród księży znanych z aktywności w mediach społecznościowych.

Roblox to jedna z najbardziej rozpoznawalnych internetowych platform do tworzenia gier. Powstała w 2006 roku, a na popularności szybko zyskała w czasie pandemii COVID-19. Według telewizji Bloomberg w 2020 roku z platformy korzystało 2/3 wszystkich amerykańskich dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Roblox pozwala swoim użytkownikom na swobodne kreowanie wirtualnych przestrzeni i przedmiotów z elementów przypominających klocki lego, a następnie wspólne branie udziału w stworzonych tak grach i wydarzeniach. Platforma ma swoich licznych fanów również w Polsce, którzy w przeszłości zasłynęli m.in. organizacją wirtualnych obrad Sejmu.