Polska

Robert Telus pytany o mus owocowy z jego zdjęciem. "Kupiłem, zapłaciłem"

Robert Telus
Afera z działką pod CPK. Komentarze polityczne
Źródło: TVN24
Robert Telus został zapytany na X przez dziennikarza redakcji Radia Nowy Świat o "gadżet kampanijny". Dziennikarz do wpisu załączył zdjęcie soku, na który naklejone jest zdjęcie Telusa z kampanii wyborczej podpisane jako "materiał wyborczy". W tle pojawiają się kolejne informacje wokół sprzedaży działki pod CPK Piotrowi Wielgomasowi, wiceprezesowi firmy Dawtona.

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona, producentowi między innymi soków owocowych i warzywnych, Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według WP, jeszcze przed transakcją, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży, opiewająca na blisko 23 miliony złotych, została zawarta 1 grudnia 2023 roku, krótko przed oddaniem władzy przez PiS.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Sok ze zdjęciem Telusa

Klaudiusz Slezak, dziennikarz Radia Nowy Świat, zamieścił na X zdjęcie soku, na którym naklejone jest zdjęcie Roberta Telusa oznaczone jako "materiał wyborczy". "Czy to zdjęcie przedstawia Pana prawdziwy gadżet kampanijny? Kto był producentem musu? Czy musy zostały kupione czy podarowane przez producenta? Czy Pana sztab może pokazać faktury za ich zakup? Ile było sztuk?" - zapytał Telusa we wpisie.

"Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia. Rozdawałem gadżety polskiej firmy - i to cały 'problem'" - odpowiedział na X były minister Robert Telus. Polityk napisał, że "niektóre media będą próbować z tego ukręcić aferę, choć fakturę mam i przekazałem osobiście dziennikarzom. Ale wiemy dobrze, że prorządowym mediom nie chodzi o prawdę, tylko o stworzenie wrażenia, że CPK się nie da zrealizować".

"Otóż da się - tylko trzeba mieć wolę polityczną. Działka, o której teraz tyle się mówi, nie blokuje budowy portu lotniczego - leży 6 km od planowanego lotniska i - wbrew kłamstwom - może być odzyskana, bo w umowie zagwarantowano prawo odkupu" - napisał Telus.

Zwrócił się też do premiera Tuska. "Zamiast organizować medialne prowokacje, nagonki i szukać wymówek - weźcie się do roboty i zacznijcie budować CPK, nie okrojone na 31%, ale w pełnym wymiarze" - napisał.

Do wpisu Robert Telus załączył także mapę, na której wskazał położenie planowanego obszaru CPK i miejsce, w którym znajduje się sprzedana działka.

Afera wokół sprzedaży działki pod CPK

Piotr Wielgomas, obecny właściciel gruntu, który miał być terenem pod CPK, a który został sprzedany, powiedział "Faktom" TVN, że nie wiedział, że na działce są planowane inwestycje strategiczne. - Pan tak nie może mówić, bo w to nikt nie uwierzy. Przecież pan zainwestował w to bardzo dużo pieniędzy. Nie sprawdził pan dokładnie, co tam będzie? - dopytywał reporter "Faktów" Maciej Knapik.

 - Sprawdziłem. I jedyne, co było na tamten moment, na stan wiedzy na dzień zakupu na 2023 rok, to są koleje dużej prędkości - odpowiedział Wielgomas.

knapik
Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne
Źródło: "Fakty" TVN

Wcześniej wyjaśnienia w sprawie doniesień medialnych złożyła spółka Dawtona. Jak podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez wiceprezesa spółki Pawła Wielgomasa, tereny, które zostały sprzedane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) są własnością Piotra Wielgomasa - wiceprezesa i współwłaściciela Dawtony - który nabył je jako osoba prywatna, rolnik i dzierżawca terenów Zabłotni od 2008 roku. "Spółka Dawtona nie uczestniczyła w tych działaniach" - czytamy w oświadczeniu.

Według spółki, zakup gruntów został zainicjowany w 2018 roku, gdy Piotr Wielgomas posiadał już prawo pierwokupu jako wieloletni dzierżawca. Firma zaznaczyła, że ziemie te służą wyłącznie działalności rolnej. "Nie kupujemy i nie sprzedajemy ziemi w celach zarobkowych. Uprawiamy ją, by uzyskiwać najlepsze warzywa i owoce" - przekazano.

Dawtona zapewniła, że jej działalność pozostaje w pełni zgodna z prawem i zasadami etyki biznesowej, a decyzje dotyczące nieruchomości byłych i obecnych członków zarządu były podejmowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Firma dodała, że sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie spółki ani realizację planów produkcyjnych i sprzedażowych. "Niezmiennie koncentrujemy się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości" - zaznaczył w oświadczeniu prezes Paweł Wielgomas.

pc

TVN24 HD
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

CPK, Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość
