Pomoc Polaków dla Ukraińców. Robert Makłowicz o "szkole społeczeństwa obywatelskiego"

- Oczywiście rząd przekazuje Ukrainie uzbrojenie, ale cała ta niezwykła pomoc dla Ukraińców, a najczęściej Ukrainek z dziećmi, to była organizacja społeczeństwa oddolna, to było społeczeństwo plus samorząd. Teraz to. To jest szkoła społeczeństwa obywatelskiego i zarazem dowód na to, że wcale nie najważniejsze, nie najlepsze, a już o szczytności nie wspomnę, to centralnie zarządzane struktury. To właśnie ruchy oddolne, organizacja społeczna - to są rzeczy nie do przecenienia - powiedział.